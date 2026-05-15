Παράλληλη στήριξη 2026-2027: Οι προθεσμίες για αιτήσεις σε σχολεία – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Ανοίγει η διαδικασία για τα αιτήματα παράλληλης στήριξης, ΕΒΠ και σχολικού νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2026-2027, με αυστηρές προθεσμίες για γονείς και σχολικές μονάδες.

Ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, τη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και τη στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας καθορίζει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν από γονείς, σχολικές μονάδες, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΕΑ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς αιτήματα με ελλιπή, λανθασμένα ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν εξετάζονται.

Ποιους μαθητές αφορά η διαδικασία

Η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση αφορά μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και για τους οποίους υπάρχει αξιολογική έκθεση από ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΔΕΑ σε ισχύ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η έκθεση πρέπει να καλύπτει το διδακτικό έτος 2026-2027 και να εισηγείται την αντίστοιχη μορφή υποστήριξης. Η στήριξη μπορεί να αφορά είτε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, είτε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, είτε Σχολικό Νοσηλευτή.

Οι βασικές προθεσμίες για τις αιτήσεις

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2026-2027 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού, η πρώτη φάση υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Πέμπτη 14/05/2026 έως και την Παρασκευή 19/06/2026.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων όσων θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2026-2027, η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 09/06/2026 έως και την Τρίτη 30/06/2026.

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων αφορά και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και ορίζεται από την Τρίτη 01/09/2026 έως και την Τρίτη 20/10/2026. Μέχρι τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς πρέπει να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τι ισχύει για νέα αιτήματα και ανανεώσεις

Νέο αίτημα θεωρείται αυτό που υποβάλλεται για πρώτη φορά για μαθητή ή μαθήτρια, με βάση αξιολογική έκθεση ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΔΕΑ που βρίσκεται σε ισχύ. Νέο αίτημα θεωρείται επίσης και η περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί νέα αξιολογική έκθεση μετά από επαναξιολόγηση.

Αίτημα ανανέωσης αφορά μαθητές και μαθήτριες που έχουν λάβει στο παρελθόν έγκριση για την ίδια μορφή στήριξης, με την ίδια αξιολογική έκθεση, εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ και περιλαμβάνει το σχολικό έτος 2026-2027. Για την παράλληλη στήριξη απαιτείται και παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη υλοποιήθηκε ή όχι κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

Για την παράλληλη στήριξη απαιτείται αίτηση στη σχολική μονάδα, αξιολογική έκθεση ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΔΕΑ σε ισχύ, βεβαίωση φοίτησης με την τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής ή η μαθήτρια από τον Σεπτέμβριο του 2026, παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης όπου απαιτείται, καθώς και ο αντίστοιχος πίνακας με τα ζητούμενα στοιχεία.

Για τη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό απαιτείται επίσης αίτηση, αξιολογική έκθεση σε ισχύ που εισηγείται τη συγκεκριμένη στήριξη, βεβαίωση φοίτησης και συμπληρωμένος πίνακας. Για τη στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τον αντίστοιχο πίνακα.

Πότε δεν εξετάζονται τα αιτήματα

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι αιτήματα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής δεν εξετάζονται. Αυτό ισχύει όταν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη ή όταν υπάρχει ελλιπές, λανθασμένο ή εκπρόθεσμο δικαιολογητικό.

Μετά τη λήξη των προθεσμιών δεν κατατίθεται κανένα επιπλέον δικαιολογητικό, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη εγκριθεί αίτημα για το σχολικό έτος 2026-2027 αλλά δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ή το αντίστοιχο προσωπικό, δεν υποβάλλεται νέο αίτημα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Οι γονείς πρέπει να υποβάλουν το αίτημα στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής ή η μαθήτρια κατά το διδακτικό έτος 2026-2027, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής ή μετεγγραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις αναδοχής, αφαίρεσης γονικής μέριμνας ή υποβολής μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. Κρίσιμο σημείο είναι να κατατεθούν εγκαίρως όλα τα έγγραφα, καθώς η διαδικασία συνδέεται με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαδοχικά στάδια ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

