Ζαχαράκη για τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του»

Η Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, ζητά αυτοσυγκράτηση, σεβασμό στις οικογένειες και μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες και τις σιωπηλές μάχες των παιδιών.

Η Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε δημόσια μετά την τραγική απώλεια μαθήτριας στην Ηλιούπολη, την ώρα που η φίλη της συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η υπουργός Παιδείας κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στα παιδιά, στις οικογένειές τους και σε όσους βιώνουν τον πόνο της απώλειας.

Σε ανάρτησή της, η κ. Ζαχαράκη εξήγησε ότι επέλεξε να μην μιλήσει αμέσως, ώστε να μη συμβάλει σε πρόωρες ερμηνείες των γεγονότων. Παράλληλα, εξέφρασε απογοήτευση και οργή για τον τρόπο με τον οποίο μια υπόθεση σοβαρού τραυματισμού και απώλειας παιδιών μετατράπηκε σε δημόσιο θέαμα.

Η έκκληση για σεβασμό στις οικογένειες

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός, όπως επισημαίνει, αφορά τα ίδια τα παιδιά, τις οικογένειές τους και όλους όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικά συμπεράσματα. Η τοποθέτησή της επικεντρώνεται στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η υπόθεση με προσοχή, ευαισθησία και χωρίς πρόωρες ερμηνείες.

Η απογοήτευση για τη δημόσια έκθεση της υπόθεσης

Στην ανάρτησή της, η υπουργός εξέφρασε την απογοήτευση και την οργή της για τη μετατροπή της υπόθεσης σε δημόσιο θέαμα. Η αναφορά της αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε μια τραγωδία που συνδέεται με σοβαρό τραυματισμό και απώλεια παιδιών.

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε στην ανάγκη να υπάρχει η απαραίτητη ευαισθησία. Όπως προκύπτει από την τοποθέτησή της, τέτοια γεγονότα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αφορούν παιδιά, οικογένειες και μια σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται.

Οι «σιωπηλές μάχες» των νέων

Η υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στις σιωπηλές μάχες που δίνουν πολλοί νέοι καθημερινά. Η αναφορά της συνδέεται με την ανάγκη να μη μένουν αθέατες οι αγωνίες και οι δυσκολίες των παιδιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε γονείς, εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινωνία να είναι πραγματικά παρόντες. Η παρουσία αυτή, σύμφωνα με το μήνυμά της, δεν περιορίζεται στην τυπική φροντίδα, αλλά απαιτεί ουσιαστική ακρόαση και σχέσεις εμπιστοσύνης.

Το μήνυμα προς γονείς και εκπαιδευτικούς

Η Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να ακούν πραγματικά τα παιδιά. Τόνισε την ανάγκη να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εκφράζουν τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις αγωνίες τους.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να βλέπει τους μαθητές ως νέους ανθρώπους με εσωτερικό κόσμο και όχι μόνο μέσα από τη σχολική τους ιδιότητα. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης του σχολικού περιβάλλοντος.

Η στήριξη μέσα στο σχολικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της υπουργού, το σχολικό περιβάλλον πρέπει να ενισχυθεί με ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η αναφορά αυτή συνδέεται με την ανάγκη πρόληψης και ουσιαστικής φροντίδας των μαθητών.

Η τραγωδία στην Ηλιούπολη αναδεικνύει, σύμφωνα με το μήνυμα της κ. Ζαχαράκη, το κρίσιμο ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων. Η υποστήριξη δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση μιας κρίσης, αλλά τη συνεχή παρουσία της σχολικής κοινότητας και της κοινωνίας δίπλα στα παιδιά.

Το κάλεσμα προς Πολιτεία, μέσα ενημέρωσης και κοινωνία

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε έκκληση προς την Πολιτεία, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία συνολικά. Ζήτησε να υπάρξει σεβασμός και προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά.

Το μήνυμά της καταλήγει στην ανάγκη κανένα παιδί να μη νιώσει εγκαταλελειμμένο ή μόνο του. Η υπόθεση της Ηλιούπολης, μέσα από την τοποθέτησή της, γίνεται αφορμή για μια ευρύτερη υπενθύμιση της ανάγκης στήριξης, πρόληψης και ευαισθησίας απέναντι στους νέους.