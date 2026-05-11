Σχολεία: Πότε ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις – Χρονοδιάγραμμα

Οι εξετάσεις 2026 ξεκινούν τον Μάιο για τα Λύκεια, ενώ ακολουθούν οι Πανελλαδικές, οι εξετάσεις στα Γυμνάσια και τα ειδικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις 2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία από τον Μάιο, με τα Λύκεια να ολοκληρώνουν τα μαθήματα στις 15 Μαΐου και τις ενδοσχολικές διαδικασίες να ξεκινούν στις 18 Μαΐου. Για τα Γυμνάσια, τα μαθήματα θα συνεχιστούν έως τις 27 Μαΐου.

Το σχολικό ημερολόγιο περιλαμβάνει διαφορετικές ημερομηνίες ανά βαθμίδα, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Τι ισχύει για λύκεια και γυμνάσια

Στα Λύκεια, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 25 Μαΐου. Η έκδοση των αποτελεσμάτων έχει οριστεί έως τις 27 Μαΐου.

Στα Γυμνάσια, οι εξετάσεις θα γίνουν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων στις 27 Μαΐου. Για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, το σχολικό έτος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η διαδικασία συνεχίζεται στις 3 Ιουνίου, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού.

Την ημέρα εκείνη οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία. Στις 5 Ιουνίου ακολουθούν Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ στις 8 Ιουνίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Οι ημερομηνίες για ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η πρώτη εξέταση θα γίνει στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά. Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά και ειδικότερα η Άλγεβρα.

Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Τα ειδικά μαθήματα έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από 16 έως 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.