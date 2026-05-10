ΔΥΠΑ: Πάνω από 900 θέσεις εργασίας από 30 επιχειρήσεις στη Γαλάζια Οικονομία

Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ πραγματοποιείται στον Πειραιά με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων και περισσότερες από 900 διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Γαλάζια Οικονομία.

Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ έρχεται στον Πειραιά, βάζοντας στο επίκεντρο τη Γαλάζια Οικονομία και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται σε έναν κλάδο με αυξανόμενη δυναμική. Η δράση συγκεντρώνει επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο εκδηλώσεων Castor Place, στην οδό Κάστορος 48 και Ασκληπιού 5, στον Πειραιά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας στον Πειραιά

Στη νέα «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας. Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας διαφορετικές ειδικότητες και επίπεδα εξειδίκευσης.

Η δράση απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να διερευνήσουν νέες επαγγελματικές δυνατότητες σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με τη ναυτιλία, τις θαλάσσιες δραστηριότητες και ευρύτερα την οικονομική ανάπτυξη γύρω από τη θάλασσα.

Τι θα μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και να παρουσιάσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Παράλληλα, θα μπορούν να καταθέσουν το βιογραφικό τους στις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν.

Σημαντικό στοιχείο της δράσης είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και αρχικές συνεντεύξεις επιτόπου. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία αναζήτησης εργασίας γίνεται πιο άμεση, καθώς οι υποψήφιοι έρχονται σε επαφή με εργοδότες χωρίς ενδιάμεσα στάδια.

Η στόχευση της «Ημέρας Καριέρας»

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μία από τις δράσεις της ΔΥΠΑ που στοχεύουν στη σύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες επιχειρείται η αποτελεσματικότερη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης, ώστε οι διαθέσιμες θέσεις να γίνονται πιο άμεσα γνωστές στους υποψήφιους εργαζόμενους.

Η επιλογή του Πειραιά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η περιοχή συνδέεται άρρηκτα με δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας. Η παρουσία επιχειρήσεων του κλάδου δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις ανάγκες της αγοράς και να διεκδικήσουν θέσεις που ανταποκρίνονται στα προσόντα και την εμπειρία τους.

Δωρεάν συμμετοχή και δήλωση ενδιαφέροντος

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση συμμετοχής μέσω του σχετικού συνδέσμου που έχει ανακοινωθεί για τη δράση.

Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζόμενους, με επίκεντρο έναν τομέα που προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε διαφορετικά επαγγελματικά πεδία.