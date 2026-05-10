Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Τι αλλάζει για πρώτη κατοικία – Ποιοι μπαίνουν στον μηχανισμό

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός μπαίνει σε νέα φάση, καθώς το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση την εβδομάδα αυτή, φέρνοντας αλλαγές στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Οι παρεμβάσεις αφορούν οφειλέτες με χρέη προς τράπεζες, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με βασικούς άξονες την πρώτη κατοικία, τη μείωση του κατώτατου ορίου ένταξης και νέες δυνατότητες αποπληρωμής.

Στην ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με το θέμα, που αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, αναφέρει χαρακτηριστικά πως τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ολοκληρώθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις χρεών για αρχικές οφειλές 588 εκ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με τις αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, αλλά και με τη σημαντική δυνατότητα που θεσπίσαμε, για πρώτη φορά, να διαχωρίζεται η κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία. Για να έχετε μια συνολική εικόνα, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 18,64 δισ. ευρώ που απομειώνουν σημαντικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος.

Τι αλλάζει για την πρώτη κατοικία

Για πρώτη φορά η διάσωση της πρώτης κατοικίας συνδέεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού. Οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της κύριας κατοικίας τους, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος του «κουρέματος» και η μηνιαία δόση θα καθορίζονται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας. Η ρύθμιση εντάσσεται στα μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διαχείρισης των οφειλών.

Ποιοι μπαίνουν πλέον στον μηχανισμό

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η ένταξη μικρότερων οφειλών στον Εξωδικαστικό. Το νέο κατώτατο όριο διαμορφώνεται στις 5.000 ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα το ελάχιστο ύψος χρέους ήταν 10.000 ευρώ.

Μέσω του μηχανισμού, οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν απομείωση της οφειλής τους και αποπληρωμή έως 240 δόσεις. Το ποσό της μηνιαίας δόσης υπολογίζεται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι 72 δόσεις και η άρση κατάσχεσης

Το νομοσχέδιο προβλέπει και ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως και τον Δεκέμβριο του 2023 και δεν είχαν ρυθμιστεί έως τις 21/4/2026.

Παράλληλα, η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού θα μπορεί να αίρεται εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της συνολικής οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση.

Πότε θα ανοίξει ο εξωδικαστικός και για μικρότερα χρέη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει χαρακτηρίσει τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους πολιτική συνοχής και δεύτερης ευκαιρίας. Στην ομιλία του στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος την περασμένη Πέμπτη, τόνισε ότι πίσω από κάθε οφειλή υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες και επιχειρήσεις.

Με τις νέες ρυθμίσεις, ο Εξωδικαστικός παρουσιάζεται ως εργαλείο για οφειλέτες που θέλουν να οργανώσουν εκ νέου τα χρέη τους και να μειώσουν τη μηνιαία επιβάρυνση.