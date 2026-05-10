Εξετάσεις για Πρότυπα Γυμνάσια: Η ερώτηση στη Γλώσσα που άνοιξε ζήτημα για τα σχολικά βιβλία

Πίνακας περιεχομένων

Γονέας υποψηφίου για τα Πρότυπα Γυμνάσια εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διόρθωση ερώτησης στη Γλώσσα, κάνοντας λόγο για σύγχυση σε σχέση με όσα διδάσκονται οι μαθητές από τα σχολικά εγχειρίδια.

Οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια φέρνουν ξανά στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές οικογένειες υποψηφίων μαθητών: την ανάγκη οι απαντήσεις στα θέματα να είναι απολύτως συμβατές με όσα διδάσκονται τα παιδιά μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τις επίσημες διδακτικές οδηγίες.

Η έντονη ανησυχία γονέα υποψηφίου επικεντρώνεται σε ερώτημα του μαθήματος της Γλώσσας και ειδικότερα στην ερώτηση 13 της εξέτασης της 25ης Απριλίου 2026, όπου, σύμφωνα με όσα αναφέρει, η ζητούμενη απάντηση φαίνεται να δημιουργεί σύγχυση σε σχέση με παραδείγματα που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο, σε σημειώσεις που δόθηκαν στην τάξη και σε βοηθήματα προετοιμασίας.

Το ζήτημα που θέτω αφορά ευρύτερα την εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα, χιλιάδες οικογένειες των υποψηφίων μαθητών για τα Πρότυπα Γυμνάσια.

Ως γονέας υποψηφίου που συμμετείχε στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια στις 25-04-26, επιθυμώ να εκφράσω δημόσια την έντονη ανησυχία μου για την διόρθωση ως προς την ορθή -κατά τα σχολικά εγχειρίδια της επικράτειας-απάντηση συγκεκριμένου ερωτήματος, στο μάθημα της Γλώσσας, συγκεκριμένα στην ερώτηση 13 της εν λόγω εξέτασης.

Θα γίνω πιο συγκεκριμένος:

Σε ό,τι αφορά το 13ο ερώτημα στις πρόσφατες εξετάσεις για τα πρότυπα σχολεία (Γυμνάσια), περί απλής ή επαυξημένης πρότασης απλά αναφέρω:

1. Το παιδί μου διδάχθηκε από το βιβλίο του το εξής:

Δηλαδή, στο ως άνω σχολικό βιβλίο με σαφήνεια αναφέρονται ως παραδείγματα απλών (και όχι επαυξημένων) προτάσεων τα εξής:

· Ο Βρασίδας δίνει γλυκά στους φίλους μου.

· Ο θείος μου κοιμάται.

1. Από τη δασκάλα του με φυλλάδιο που μοιράστηκε στην τάξη διδάχθηκε τα εξής:

Δηλαδή, στο ως άνω φυλλάδιο που μοιράστηκε από την εξαιρετικά έμπειρη δασκάλα του σε ιδιαίτερα προβεβλημένο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο των Άνω Πατησίων με σαφήνεια αναφέρεται ως παράδειγμα απλής (και όχι επαυξημένης) πρότασης το εξής:

· Ο κηπουρός μου κλάδεψε τα δέντρα. (Το παράδειγμα της απλής πρότασης δεν έχει τόνο στο «μου»-γεγονός που θα διαφοροποιούσε τη σύνταξή του, όπως στο παράδειγμα της επαυξημένης «Χθες, ο εργατικός κηπουρός μού κλάδεψε προσεκτικά τα ψηλά δέντρα του κήπου».)

1. Στα 15 χρόνια κυκλοφορίας του σχολικού βιβλίου καμία διόρθωση δεν έγινε στο ως άνω παράδειγμα ούτε και εστάλη κάποια υπόμνηση λάθους (επί παραδείγματι μέσω εγκυκλίου) προς τους εκπαιδευτικούς.

2. Σε κανένα από τα κυκλοφορούντα στο εμπόριο σχολικά βοηθήματα της γλώσσας, αλλά και εκείνα προετοιμασίας για τις εξετάσεις των προτύπων δεν αναφέρεται ότι στο σημείο αυτό το σχολικό βιβλίο σφάλλει. Σημειωτέον ότι βοήθημα κανένα δεν περιλαμβάνει adhoc παράδειγμα παρά μόνο το σχολικό βιβλίο.

ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι θα απαντήσω στο παιδί μου όταν με ρωτήσει τι έκανε λάθος αφού είχε διαβάσει τόσο καλά το βιβλίο του, τις σημειώσεις της δασκάλας του και τα βοηθήματά του;

Με εκτίμηση Χρήστος Λοΐζος Γονέας υποψηφίου

Τα 20 Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο – Τι ισχύει με τις αιτήσεις