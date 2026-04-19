Πότε εξετάζονται οι υποψήφιοι για Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια σχολεία

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα, τα Δημόσια Ωνάσεια και η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία ξεκινούν στις 24 Απριλίου 2026, με αυξημένο ενδιαφέρον από υποψηφίους.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα σχολεία και τα Δημόσια Ωνάσεια, καθώς και η διαδικασία επιλογής για τα Πειραματικά σχολεία, εισέρχονται στην τελική ευθεία για το σχολικό έτος 2026-27, με τις ημερομηνίες να έχουν ήδη καθοριστεί. Οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους αναμένουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την οργάνωση της διαδικασίας, καθώς το ενδιαφέρον παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία, αλλά και οι εξετάσεις δεξιοτήτων για τις υπόλοιπες κατηγορίες σχολείων, θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα τριήμερο, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, αναμένονται οδηγίες και διευκρινίσεις από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία για τη ζωντανή μετάδοση της διαδικασίας της κλήρωσης.

Οι ημερομηνίες που καθορίζουν τη διαδικασία

Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η απόδοση του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, που χρησιμοποιείται για την επίλυση ισοβαθμιών στα Πρότυπα, στα Δημόσια Ωνάσεια και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία.

Ακολουθούν οι εξετάσεις δεξιοτήτων για τα Πρότυπα σχολεία και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 με τη διεξαγωγή των εξετάσεων για τα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία.

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους

Οι μαθητές που διεκδικούν θέση στην Α’ τάξη Γυμνασίου εξετάζονται κυρίως σε δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό. Το βασικό βάρος δίνεται στην κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητα επεξεργασίας γραπτού λόγου και επίλυσης προβλημάτων.

Στο γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας εξετάζεται η κατανόηση διαφορετικών τύπων κειμένων, καθώς και η χρήση γραμματικών και συντακτικών στοιχείων. Στα Μαθηματικά, οι υποψήφιοι καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, χρησιμοποιώντας βασικές αριθμητικές πράξεις.

Διαφοροποιήσεις για το Λύκειο και τα Εκκλησιαστικά σχολεία

Για την εισαγωγή στην Α’ Λυκείου, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, καθώς οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στο Γυμνάσιο. Εκτός από την κατανόηση κειμένων, οι εξετάσεις στα Μαθηματικά περιλαμβάνουν ευρύτερο φάσμα γνώσεων, όπως άλγεβρα, γεωμετρία και στατιστική.

Στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία προστίθεται και η εξέταση στα Θρησκευτικά. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και της εκκλησιαστικής ζωής, με τη βοήθεια και υποστηρικτικού υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν σημαντική αύξηση στη συμμετοχή των υποψηφίων για το σχολικό έτος 2026-27. Συνολικά κατατέθηκαν 30.990 αιτήσεις για 7.374 διαθέσιμες θέσεις, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, για τα Πρότυπα σχολεία υποβλήθηκαν 13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις, ενώ για τα Πειραματικά 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις. Στα Δημόσια Ωνάσεια καταγράφηκαν 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά 414 αιτήσεις για 513 θέσεις.

Πού μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι

Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας μέσα από τις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των αιτήσεων. Εκεί δημοσιεύονται οδηγίες, χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για τα σχολεία.

Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για τα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης, καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις σε κάθε σχολική μονάδα. Για τα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία διατίθενται και ενδεικτικά θέματα προετοιμασίας για τους υποψηφίους, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη μορφή των εξετάσεων. Δείτε εδώ