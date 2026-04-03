Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Ποιοί εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για τα έτη 2026-2028

Η διαδικασία στελέχωσης των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων για τα επόμενα δύο σχολικά έτη εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία, καλύπτοντας ένα κρίσιμο σκέλος της λειτουργίας του νέου αυτού δικτύου σχολικών μονάδων.

Η απόφαση αφορά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και την 31η Αυγούστου 2028 και συνδέεται άμεσα με την έναρξη λειτουργίας των ΔΗΜ.Ω.Σ. από το σχολικό έτος 2026-2027, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης μέσω συνεργασιών υψηλού επιπέδου.

Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκεται η αξιοποίηση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού δυναμικού, καθώς οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών και χωρίς επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται καλούνται να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί να λειτουργήσουν ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας που επιδιώκει την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τον ν. 5174/2025, μέσω του οποίου κυρώθηκε η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», θέτοντας τις βάσεις για τη λειτουργία των ΔΗΜ.Ω.Σ. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη προγενέστερες διατάξεις και διοικητικές πράξεις που ρυθμίζουν ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της εκπαίδευσης, αποτυπώνοντας τη συστηματική προετοιμασία που έχει προηγηθεί για την εφαρμογή του θεσμού.

Με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νέες αυτές δομές, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να διασφαλίσει την ομαλή έναρξη και εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων, τα οποία φιλοδοξούν να αποτελέσουν πρότυπα εκπαιδευτικής καινοτομίας. Η επιλογή προσωπικού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η πρόβλεψη διετούς θητείας συνιστούν βασικά εργαλεία για τη δημιουργία ενός σταθερού και αποδοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ικανού να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου αυτού εγχειρήματος.

