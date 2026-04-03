Διακοπές Πάσχα: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία

Κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα από 6 έως 19 Απριλίου, με επιστροφή των μαθητών στις 20 Απριλίου.

Το Πάσχα φέρνει την καθιερωμένη διακοπή λειτουργίας των σχολείων, με τους μαθητές να ετοιμάζονται για την πασχαλινή ανάπαυλα που ξεκινά στις αρχές Απριλίου. Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου, με το πρόγραμμα των διακοπών να έχει ήδη καθοριστεί.

Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου, ενώ η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις διακοπές είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία

Μετά το διάστημα των πασχαλινών διακοπών, οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς.

Η περίοδος αυτή αποτελεί μια από τις βασικές ανάπαυλες για τους μαθητές, καθώς προσφέρει διάστημα ξεκούρασης ενόψει της ολοκλήρωσης του σχολικού έτους.

Οι αργίες μέχρι το τέλος της χρονιάς

Μετά την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα, απομένουν ακόμη δύο αργίες έως τη λήξη των μαθημάτων τον Ιούνιο. Η πρώτη είναι την Παρασκευή 1 Μαΐου, λόγω της Πρωτομαγιάς.

Η δεύτερη αργία είναι τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία για ανάπαυση στους μαθητές.

Τριήμερα για τους μαθητές

Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι και οι δύο αυτές αργίες δίνουν τη δυνατότητα για τριήμερο, καθώς συνδυάζονται με το Σαββατοκύριακο.

Έτσι, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα έχουν ακόμη δύο μικρές «ανάσες», πριν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την έναρξη των θερινών διακοπών.