Σχολεία: Τι θα γίνει με τα μαθήματα την Παρασκευή 3 Απριλίου

Αλλαγές στο πρόγραμμα των σχολείων φέρνει η μεταφορά της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, λίγο πριν την έναρξη των διακοπών για το Πάσχα 2026.

Τα σχολεία προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους ενόψει των διακοπών για το Πάσχα 2026, καθώς η τελευταία ημέρα μαθημάτων, η Παρασκευή 3 Απριλίου, αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα με την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.

Η ημέρα αυτή δεν διαφοροποιείται ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ωστόσο συνδυάζει τη διεξαγωγή μαθημάτων με παράλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φιλοζωία, στο πλαίσιο σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.

Σχολεία και μεταφορά της Ημέρας Φιλοζωίας

Η Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας, η οποία έχει οριστεί για τις 4 Απριλίου, μεταφέρεται φέτος για τις 3 Απριλίου, καθώς η αρχική ημερομηνία συμπίπτει με Σάββατο.

Η αλλαγή αυτή οδηγεί στην ενσωμάτωση σχετικών δράσεων στην τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις διακοπές, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας

Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από νηπιαγωγεία έως και λύκεια, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας και προστασίας ζώων, σεμινάρια για πρώτες βοήθειες σε ζώα, καθώς και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις.

Ο ρόλος των ειδικών και η συμμετοχή των μαθητών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, όπως κτηνιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς, καθώς και με άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή εθελοντικά στη φροντίδα ζώων.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που ενισχύουν την ευαισθητοποίησή τους και προωθούν την υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα.

Σχολεία: Υποχρεωτική παρουσία και κανονική λειτουργία

Η συγκεκριμένη ημέρα παραμένει κανονική σχολική ημέρα, με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών τόσο στα μαθήματα όσο και στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Παράλληλα, θα τηρηθεί κανονικά το απουσιολόγιο, ενώ το πρόγραμμα θα συνδυάζει τη διδασκαλία με τις παράλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φιλοζωία.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026

Η Παρασκευή 3 Απριλίου αποτελεί και την τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις πασχαλινές διακοπές, όπως προβλέπεται από την επίσημη εγκύκλιο.

Ακολουθεί διάστημα 16 ημερών χωρίς σχολικές υποχρεώσεις, με την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση της Διακαινησίμου Εβδομάδας.