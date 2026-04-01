Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας την Πέμπτη 2 Απριλίου: Η λίστα

Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας την Πέμπτη 2 Απριλίου λόγω της κακοκαιρίας «Erminio» και των έντονων φαινομένων.

Κλειστά σχολεία αποφασίζονται για την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι δημοτικές αρχές λαμβάνουν μέτρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αποφάσεις διαφοροποιούνται ανά περιοχή, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Πέμπτη 2 Απριλίου όλα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, εξαιτίας της κακοκαιρίας, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του ο περιφερειάρχης, «αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία».

Kλειστά σχολεία αύριο στην Αττική:

Την ίδια ώρα, αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων την Πέμπτη έχουν ληφθεί στους εξής Δήμους της Αττικής μέχρι στιγμής:

Δήμος Μαρκοπούλου: Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Δήμος Σαρωνικού: Αναστέλλεται η λειτουργία σχολείων, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και αθλητικών χώρων, καθώς η περιοχή αναμένεται να δεχθεί μεγάλο όγκο βροχής.

Δήμος Μαραθώνα: Κλειστές θα παραμείνουν σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Τηλεκπαίδευση όπου είναι εφικτό

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, ότι στις περιπτώσεις όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνεται, η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενεργοποιείται άμεσα, ακόμη και αν οι αποφάσεις αναστολής ληφθούν την τελευταία στιγμή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή του μέτρου, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο πρόληψης, καθώς οι μετακινήσεις υπό έντονες καιρικές συνθήκες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Στην Αττική, ειδικότερα, αναμένονται ισχυρά φαινόμενα, κυρίως από το απόγευμα της Τετάρτης έως αργά τη νύχτα. Οι ανακοινώσεις των Δήμων ανανεώνονται διαρκώς, καθώς η πορεία της κακοκαιρίας παραμένει δυναμική και ενδέχεται να επηρεάσει επιπλέον περιοχές.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας «Erminio»

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα έντονα φαινόμενα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, καταγράφονται ισχυροί άνεμοι, ενώ σε ορεινές περιοχές σημειώνονται χιονοπτώσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις συνθήκες.

Πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγράφονται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Αττικής και νησιωτικών περιοχών, με προειδοποιήσεις υψηλής επικινδυνότητας.

Ανάλογες συνθήκες αναμένονται και την Πέμπτη, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή και να αξιολογούν διαρκώς την κατάσταση πριν από τη λήψη νέων αποφάσεων.

