Κακοκαιρία Erminio – Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα: Δύσκολο 48ωρο για επτά περιοχές – Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες

Πίνακας περιεχομένων

Κακοκαιρία «Erminio»: Σε κόκκινο συναγερμό επτά περιοχές, έντονα φαινόμενα και κλειστά σχολεία όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Η κακοκαιρία«Erminio» φέρνει έντονα καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας, θέτοντας επτά περιοχές σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού και προκαλώντας αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν κυρίως την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και το νότιο Αιγαίο.

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα, με αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά λόγω της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών.

Περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία μαζί με τις Σποράδες, η Πελοπόννησος, το νότιο Αιγαίο, καθώς και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας όπως η Ημαθία και η Πιερία. Τα φαινόμενα αναμένονται έντονα και μεγάλης διάρκειας.

Ιδιαίτερα η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με προβλέψεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Δύο φάσεις κακοκαιρίας στην Αττική

Στην Αττική, τα φαινόμενα εκδηλώνονται σε δύο κύματα μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη φάση ξεκινά από τις πρωινές ώρες, περίπου μεταξύ 08:00 και 10:00, με σταδιακή ενίσχυση έως το μεσημέρι.

Η δεύτερη και ισχυρότερη έξαρση αναμένεται από το απόγευμα έως το βράδυ, μεταξύ 15:00 και 21:00, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται προς το τέλος της περιόδου. Οι νεφώσεις και οι βροχές κινούνται από τα νότια προς τα βόρεια, επηρεάζοντας διαφορετικά τις περιοχές.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Λόγω της έντασης των φαινομένων, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια, στον δήμο Καρδίτσας, καθώς και στους δήμους Μαρκοπούλου και Σαρωνικού στην Αττική.

Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσουν τα νυχτερινά σχολεία της Αττικής, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του λεκανοπεδίου τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, με δυνατότητα νέων αποφάσεων από τους δήμους εφόσον επιδεινωθούν οι συνθήκες.

Τηλεκπαίδευση όπου δεν λειτουργούν σχολεία

Σε περιπτώσεις όπου οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές λόγω καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Η ενεργοποίηση γίνεται άμεσα μετά από σχετική απόφαση των αρμόδιων αρχών.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί και συνεργάζονται με τις σχολικές μονάδες για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Ισχυροί άνεμοι και μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Στο νότιο Αιγαίο αναμένονται ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ριπές που φτάνουν τα 90 km/h και τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 km/h, κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι μεταφέρουν αφρικανική σκόνη προς τη χώρα, επηρεάζοντας κυρίως την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, με το φαινόμενο να εντείνεται κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Πώς εξελίσσονται τα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται από τα δυτικά προς τα κεντρικά και ανατολικά, ενώ τοπικά θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 ο καιρός παραμένει άστατος με έντονα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, την ανατολική Θεσσαλία και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.