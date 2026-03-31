Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Έκτακτη ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για τα μαθήματα

Η τηλεκπαίδευση τίθεται σε άμεση εφαρμογή στα σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ξεκαθαρίζει ότι, σε κάθε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, ενεργοποιείται η εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μετάβαση στην τηλεκπαίδευση μπορεί να γίνεται άμεσα, ακόμη και όταν οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται αιφνιδιαστικά μέσα στην ημέρα, προκειμένου να μην διαταράσσεται η εκπαιδευτική ροή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι σχολικές μονάδες βρίσκονται ήδη σε συντονισμό για την εφαρμογή του μέτρου, ενώ το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, παραμένοντας σε ετοιμότητα για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Κακοκαιρία Erminio: Έκκληση ΟΙΕΛΕ για μέτρα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.