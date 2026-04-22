Ποιά σχολεία θα είναι κλειστά την Πέμπτη 23/4

Για τους μαθητές των περιοχών αυτών, η ημέρα αυτή λειτουργεί ως μια επιπλέον ανάπαυλα μέσα στη σχολική χρονιά. Μετά την επιστροφή στα σχολεία, η διακοπή των μαθημάτων προσφέρει μια μικρή περίοδο ξεκούρασης.

Αγίου Γεωργίου: Η εμβόλιμη αργία δημιουργεί ένα σύντομο διάλειμμα πριν την πλήρη επιστροφή στην καθημερινότητα και στις σχολικές υποχρεώσεις.

Τα σχολεία επαναλειτουργούν πλέον μετά τις διακοπές του Πάσχα , ωστόσο σε ορισμένες περιοχές θα υπάρξει άμεσα μια νέα διακοπή μαθημάτων. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Απριλίου, αρκετές σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές λόγω τοπικής αργίας.

Η διακοπή αυτή συνδέεται με τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος αποτελεί πολιούχο σε αρκετούς δήμους της χώρας, οδηγώντας σε αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν σχολεία

Στην Αττική, κλειστά θα παραμείνουν σχολεία όλων των βαθμίδων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου ο εορτασμός έχει ιδιαίτερη σημασία σε τοπικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ελευσίνα, το Καματερό και τα Μελίσσια.

Παράλληλα, η αναστολή λειτουργίας δεν αφορά μόνο τα σχολεία, αλλά και φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία επίσης δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή.

Σχολεία – Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ποιό είναι το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Σχολεία: Πότε θα γίνουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

Νέες διευκρινίσεις για τις πικροδάφνες σε σχολεία και παιδικές χαρές

Πού αλλού ισχύει η τοπική αργία

Η ίδια εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου ο Άγιος Γεώργιος είναι πολιούχος. Σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε πόλεις και περιοχές όπως η Ιεράπετρα, το Σουφλί και η Νεμέα.

Αντίστοιχα, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε περιοχές όπως Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Βασιλικό Αχαΐας και Ρίο Αχαΐας.

Γιατί η γιορτή δεν μεταφέρεται φέτος

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που το Πάσχα ακολουθεί χρονικά, η ημερομηνία μεταφέρεται στη Δευτέρα του Πάσχα.

Φέτος, επειδή το Πάσχα προηγείται της συγκεκριμένης ημερομηνίας, ο εορτασμός παραμένει στην κανονική του ημέρα, γεγονός που οδηγεί στην καθιερωμένη τοπική αργία.