Κλειστά σχολεία 30 Απριλίου: Δείτε πού

Πίνακας περιεχομένων

Τριήμερο και σε ορισμένες περιοχές τετραήμερο φέρνει η Πρωτομαγιά για τους μαθητές με κλειστά σχολεία.

Τα σχολεία κλείνουν για την Πρωτομαγιά, προσφέροντας στους μαθητές σε όλη τη χώρα ένα τριήμερο ξεκούρασης, καθώς η αργία πέφτει Παρασκευή. Η συγκυρία αυτή δημιουργεί μια μικρή ανάπαυλα πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, το διάλειμμα επεκτείνεται, μετατρέποντας το τριήμερο σε τετραήμερο, λόγω τοπικών αποφάσεων και εορτασμών.

Πού θα υπάρξει τετραήμερο

Στον Δήμο Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 30 Απριλίου, με απόφαση της δημοτικής αρχής.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από βρεφονηπιακούς σταθμούς έως λύκεια, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία.

Οι λόγοι της απόφασης

Η απόφαση συνδέεται με τις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Ιδιαίτερη κινητικότητα προβλέπεται σε κεντρικά σημεία, όπως το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για κλείσιμο των σχολείων μία ημέρα νωρίτερα.

Τετραήμερο και στην Παραμυθιά

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Παραμυθιά, όπου τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν στις 30 Απριλίου λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δονάτου.

Οι μαθητές θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα την Τετάρτη 29 Απριλίου και θα επιστρέψουν στις τάξεις τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Τι ισχύει για την υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 1 Μαΐου, όπως προβλέπεται για την Πρωτομαγιά.

Έτσι, οι μαθητές θα απολαύσουν ένα τριήμερο, πριν επιστρέψουν κανονικά στις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Μικρή ανάπαυλα πριν το τέλος της χρονιάς

Η περίοδος αυτή λειτουργεί ως ένα σύντομο διάλειμμα για τους μαθητές, λίγο πριν την τελική φάση της σχολικής χρονιάς.

Η επιστροφή στα μαθήματα σηματοδοτεί την έναρξη της τελευταίας περιόδου πριν τις εξετάσεις και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων.