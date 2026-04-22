Πρωτομαγιά 2026: Τι καιρό θα κάνει
Όσοι ονειρεύονται μπάνιο την Πρωτομαγιά, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουν, καθώς οι προβλέψεις θέλουν τον καιρό τουλάχιστον μέχρι 30 Απριλίου άστατο με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.
Καιρός– Στα καλά νέα είναι πως η αφρικανική σκόνη δεν πρόκειται να μας απασχολήσει για τις επόμενες 10 μέρες περίπου, έως και την Πρωτομαγιά.
Στην πιο πρόσφατη πρόγνωσή του, ο προγνώστης καιρού, Σάκης Αρναούτογλου έδωσε το πρώτο στίγμα για τον καιρό την Πρωτομαγιά, αναφέροντας πως αν και ο καιρός από τις 24 με 25 του μήνα και έως τις 28 θα είναι καλός, με τις θερμοκρασίες στα νότια να θυμίζουν καλοκαίρι, στις 29 Απριλίου έρχεται και πάλι ανατροπή.
Συγκεκριμένα ανέφερε πως το διήμερο πριν από την Πρωτομαγιά, στις 29 με 30 Απριλίου, φαίνεται μία αστάθεια με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.
Προς το παρόν τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» και τα δεδομένα θα επανεκτιμηθούν τις επόμενες ημέρες.
