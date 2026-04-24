Πειραματικά σχολεία: Πότε θα γίνει η κλήρωση

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά (live) διαδικτυακά:
από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube: https://www.youtube.com/live/_Q-MWjRLIZI
από την ΕΡΤ στη διεύθυνση: https://footage.ert.gr/events/ertnews2_202601.html
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.
Τα αποτελέσματα για τα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του Α.Π.Π.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: https://depps.minedu.gov.gr/ με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, αμέσως μετά την κλήρωση στην πλατφόρμα των αιτήσεων:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es
Υπενθυμίζουμε ότι:
Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.
Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.