iPaidia Newsroom
24/04/2026 - 09:13
Πειραματικά σχολεία: Πότε θα γίνει η κλήρωση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή Κλήρωσης, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου, μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα).

Η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 16:30, στο 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας.

 

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά (live) διαδικτυακά:

από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube: https://www.youtube.com/live/_Q-MWjRLIZI

από την ΕΡΤ στη διεύθυνση: https://footage.ert.gr/events/ertnews2_202601.html

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα για τα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του Α.Π.Π.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: https://depps.minedu.gov.gr/ με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, αμέσως μετά την κλήρωση στην πλατφόρμα των αιτήσεων:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Υπενθυμίζουμε ότι:

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

