Σχολεία: Νέες στάσεις εργασίας εκπαιδευτικών – Πότε

Τρίωρη στάση εργασίας στα σχολεία της Αττικής στις 29 Απριλίου προκαλεί αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων.

Η στάση εργασίας των εκπαιδευτικών στις 29 Απριλίου 2026 φέρνει αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων της Αττικής, καθώς δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προχωρούν σε κινητοποίηση από τις 08:00 έως τις 11:00. Η απόφαση ελήφθη από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, προκαλώντας αβεβαιότητα για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Η κινητοποίηση συνδέεται με πειθαρχικές υποθέσεις εκπαιδευτικών και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα αντιδράσεων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Τι αλλάζει στη λειτουργία των σχολείων

Η διεξαγωγή των μαθημάτων κατά το πρώτο τρίωρο παραμένει αβέβαιη και εξαρτάται από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις αυξημένης συμμετοχής, είναι πιθανό να δημιουργηθούν κενά στο πρόγραμμα ή να υπάρξουν συγχωνεύσεις τμημάτων, γεγονός που απαιτεί συνεχή ενημέρωση των γονέων από τα σχολεία.

Μετά τις 11:00 το πρωί, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να επιστρέψουν στις τάξεις και το πρόγραμμα να συνεχιστεί κανονικά.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη στάση εργασίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι λόγοι της κινητοποίησης

Η στάση εργασίας πραγματοποιείται με αφορμή συνεδρίαση Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εξετάζει υποθέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων και της Χρύσας Χοτζόγλου.

Η υπόθεση αφορά κατηγορίες για συνδικαλιστική παρέμβαση σε διαδικασία αξιολόγησης, ενώ εκκρεμεί η τελική απόφαση από την Υπουργό Παιδείας.

Υποθέσεις υπό εξέταση

Την ίδια ημέρα εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις, όπως του Δ. Χαρτζουλάκη και τριών μελών της Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις σχετίζονται με συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις και κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος.

Κάλεσμα για συμμετοχή

Η Ομοσπονδία καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση το πρωί της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.