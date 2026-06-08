Πολλαπλό βιβλίο: Σκληρή κριτική εκπαιδευτικών για καθυστερήσεις και επιλογές «εξπρές» από τα σχολεία

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Με αιχμές για καθυστερήσεις, προχειρότητα και διοικητική ανεπάρκεια επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα του πολλαπλού βιβλίου, πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών ασκεί σκληρή κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι μια μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική τομή για την εκπαίδευση έχει μετατραπεί σε μια παρατεταμένη διαδικασία αναβολών και αβεβαιότητας.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η αιφνιδιαστική απαίτηση να ολοκληρωθεί η επιλογή των νέων διδακτικών βιβλίων μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, έως τις 18 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έως τις 29 Ιουνίου για τη Δευτεροβάθμια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται, μέσα σε περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων λόγω εξετάσεων, να μελετήσουν και να αξιολογήσουν δεκάδες διδακτικά πακέτα, ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν ενδικοφανείς προσφυγές εκδοτών.

Η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών θέτει ερωτήματα για το πώς μπορούν τα σχολεία να επιλέξουν βιβλία όταν η διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι πιθανές αλλαγές στους καταλόγους των εγκεκριμένων βιβλίων θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό. Όπως τονίζει, το πολλαπλό βιβλίο αναδεικνύεται πλέον όχι μόνο σε πρόβλημα εφαρμογής, αλλά και σε ζήτημα αξιοπιστίας όσων διαχειρίζονται τη μεταρρύθμιση.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση ΠΕΚ:

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από το 2021, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για το πολλαπλό βιβλίο.

Πέντε χρόνια παρατάσεων, αναβολών, ασυνεννοησίας, διοικητικής ανεπάρκειας, προχειρότητας και πολιτικής αδυναμίας εφαρμογής μιας μεταρρύθμισης που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική τομή για την ελληνική εκπαίδευση.

Πέντε χρόνια μετά, παραμένει άγνωστο πόσος χρόνος θα χρειαστεί ακόμη για να ολοκληρωθεί η περιπέτεια του πολλαπλού βιβλίου, η οποία έχει εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ. Μόλις πριν από λίγες ημέρες δόθηκε νέα παράταση για τα βιβλία της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου, έχει χαθεί πλέον το μέτρημα.

Φαίνεται ότι αυτά τα πέντε χρόνια δεν στάθηκαν αρκετά για να αναδείξουν την απόσταση που χωρίζει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

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Λίγες μέρες πριν, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι η επιλογή των νέων διδακτικών βιβλίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έως τις 29 Ιουνίου για τη Δευτεροβάθμια.

Η πολιτική ηγεσία που χρειάστηκε πέντε ολόκληρα χρόνια για να φτάσει μέχρι εδώ, απαιτεί τώρα από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες να μελετήσουν, να αξιολογήσουν και να επιλέξουν δεκάδες διδακτικά πακέτα.

Το ίδιο παράλογη είναι η απαίτηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Την περίοδο που οι εκπαιδευτικοί επιτηρούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, συμμετέχουν στα βαθμολογικά κέντρα, διορθώνουν γραπτά, καταρτίζουν θέματα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις και ολοκληρώνουν τις διαδικασίες έκδοσης αποτελεσμάτων, καλούνται ταυτόχρονα να λάβουν μία από τις σημαντικότερες παιδαγωγικές αποφάσεις των τελευταίων ετών.

Και όλα αυτά ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν δεκάδες ενδικοφανείς προσφυγές εκδοτών για εγκεκριμένα και μη διδακτικά πακέτα.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες το ίδιο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απέστειλε έγγραφο προς τα Πανεπιστήμια ζητώντας την άμεση υπόδειξη μελών ΔΕΠ και Ομότιμων Καθηγητών προκειμένου να συγκροτηθούν οι ειδικές επιστημονικές επιτροπές που θα εξετάσουν τις προσφυγές αυτές.

Επομένως γεννάται ένα εύλογο ερώτημα:

Πώς καλούνται τα σχολεία να επιλέξουν βιβλία όταν η διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί;

Τι θα συμβεί αν από την εξέταση των προσφυγών προκύψουν αλλαγές στον κατάλογο των εγκεκριμένων βιβλίων; Τι θα συμβεί αν ανατραπούν αποφάσεις αξιολόγησης;

Πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του, το πολλαπλό βιβλίο αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης: μεγάλες εξαγγελίες, ατελείωτες καθυστερήσεις, διοικητικό χάος και μετάθεση ευθυνών στους εκπαιδευτικούς. Το πρόβλημα πλέον δεν είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Είναι η αξιοπιστία εκείνων που την διαχειρίζονται.