Ένοπλες Δυνάμεις: Τι προβλέπει το πιλοτικό πρόγραμμα για γυναίκες 20 έως 26 ετών

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Για πρώτη φορά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν εθελοντικά για στρατιωτική θητεία, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που προβλέπει διάρκεια 12 μηνών και συγκεκριμένα κίνητρα.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν για πρώτη φορά γυναίκες εθελόντριες που επέλεξαν να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Συνολικά 72 Ελληνίδες παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος εθελοντικής στράτευσης για γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών. Η θητεία έχει διάρκεια 12 μηνών, ενώ προβλέπονται κίνητρα, όπως η αναγνώριση της περιόδου ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για επαγγελματίες οπλίτες ή για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό

Μιας και αναφέρθηκα σε νέες δυνατότητες και νέες επιλογές, να σταθώ σε μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για πρώτη φορά, υποδέχθηκαν γυναίκες εθελόντριες που επέλεξαν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.

Συνολικά 72 Ελληνίδες παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία και θα ορκιστούν στα τέλη Ιουνίου. Το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης λειτουργεί πιλοτικά και προβλέπει θητεία 12 μηνών για γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών.

Κίνητρα για όσες θέλουν να υπηρετήσουν είναι η αναγνώριση της περιόδου θητείας τους ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότησή τους σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως επαγγελματίες οπλίτες ή πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό. Καλή αρχή στις στρατιωτίνες μας!