Γυναίκες στο Στρατό: Πότε ξεκινά η θητεία – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

Πίνακας περιεχομένων

Ισχυρό ενδιαφέρον προκαλεί το βίντεο για την εθελοντική θητεία γυναικών στον Στρατό Ξηράς, με το ζητούμενο πλέον να είναι πόσες θα προχωρήσουν σε αίτηση.

Η εθελοντική θητεία γυναικών στον Στρατό Ξηράς βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, με την ανταπόκριση να αποτυπώνεται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το σχετικό βίντεο του Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, προκαλώντας έντονη συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή των γυναικών στη στρατιωτική θητεία.

Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο πεδίο επιλογών για τις γυναίκες, οι οποίες πλέον έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παρά το έντονο ενδιαφέρον, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η απήχηση θα μετατραπεί σε ουσιαστική συμμετοχή.

Ποιο είναι το προφίλ των υποψηφίων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που εντός του τρέχοντος έτους συμπληρώνουν το 20ό έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 26ο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για όσες έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Ξεκινά η εθελοντική στράτευση γυναικών – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Παράλληλα, βασική προϋπόθεση αποτελεί η υγειονομική καταλληλότητα, καθώς οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να ανήκουν σε κατηγορίες ικανότητας από Ι/1 έως Ι/2. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη από ποινικό δικαστήριο.

Χρονοδιάγραμμα και αριθμός θέσεων

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν θα υπάρξει παράταση. Όσες γυναίκες επιλεγούν και κριθούν κατάλληλες, θα κληθούν να παρουσιαστούν για κατάταξη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2026.

Για το έτος 2026, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για εθελοντική θητεία έχει οριστεί στις 100. Η διάρκεια της θητείας θα είναι δωδεκάμηνη, δηλαδή συνολικά 12 μήνες υπηρεσίας.

Τα οφέλη της συμμετοχής

Οι γυναίκες που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν αποκτούν πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία, ενώ η θητεία τους θα προσμετράται ως προϋπηρεσία. Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον μορίων για συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν και για τους άνδρες, με τις λεπτομέρειες επιλογής να καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Από το ενδιαφέρον στην απόφαση

Παρά την αυξημένη προβολή του σχετικού βίντεο, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η μετάβαση από το ενδιαφέρον στην υποβολή αίτησης δεν είναι αυτονόητη. Η απόφαση για εθελοντική θητεία χαρακτηρίζεται ως προσωπική και απαιτεί συνειδητή επιλογή.

Η επιλογή να αφιερώσει κάποια έναν χρόνο από τη ζωή της στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί σημαντικό βήμα, το οποίο, όπως τονίζεται, προϋποθέτει σκέψη και ωριμότητα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί.

Η θητεία στο πλαίσιο των εξελίξεων

Η συζήτηση για τη στρατιωτική θητεία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη σημασία της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της εφεδρείας.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων και μεταβαλλόμενων συνθηκών, αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στη θητεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, με το ενδιαφέρον πλέον να εστιάζει στο αν θα υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση στο μέλλον.