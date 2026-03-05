Πώς ειδοποιεί ο Στρατός τους εφέδρους σε περίπτωση επιστράτευσης και τι πρέπει να έχετε μαζί σας;

Πίνακας περιεχομένων

Η κινητοποίηση του εφεδρικού δυναμικού αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, όταν ο Στρατός ειδοποιεί τους εφέδρους σε περίπτωση επιστράτευσης, ενεργοποιείται μια διαδικασία που στοχεύει στην άμεση ανάκληση, κατάταξη και ένταξη των εφέδρων στις στρατιωτικές δομές. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη μετάβαση των μονάδων σε πολεμική ετοιμότητα και οργάνωση.

Τι είναι η επιστράτευση και ποιες μορφές έχει

Το σύστημα επιστράτευσης διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η γενική επιστράτευση ενεργοποιείται κατά την εμπόλεμη κατάσταση και αντιστοιχεί στον κόκκινο συναγερμό. Αντίθετα, η μερική επιστράτευση, γνωστή ως πορτοκαλί συναγερμός, εφαρμόζεται σε περιόδους που δεν υπάρχει ενεργός πολεμική σύρραξη αλλά απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα.

Ποιοι υπόκεινται στην υποχρέωση επιστράτευσης

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η εφεδρεία του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Οι αξιωματικοί και οι μόνιμοι υπαξιωματικοί παραμένουν στην εφεδρεία μέχρι να φτάσουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας που ορίζεται για την κατηγορία τους. Οι οπλίτες διατηρούν την υποχρέωση επιστράτευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους.

Η τοποθέτηση των εφέδρων στις μονάδες πραγματοποιείται μηχανογραφικά από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τον τόπο διαμονής, την ειδικότητα και το βαθμό κάθε εφέδρου.

Το σύνολο των εφέδρων κατηγοριοποιείται σε δύο σειρές ανάλογα με την ηλικία: η Α’ Σειρά Εφεδρείας αφορά άτομα έως 40 ετών, ενώ η Β’ Σειρά Εφεδρείας καλύπτει τις ηλικίες από 41 έως 45 ετών.

Το Ειδικό Φύλλο Πορείας και οι υποχρεώσεις σε ειρηνική περίοδο

Μετά την απόλυση από τη στρατιωτική θητεία, κάθε έφεδρος λαμβάνει το Ειδικό Φύλλο Πορείας, ένα κρίσιμο έγγραφο που καθορίζει την κατάστασή του. Το χρώμα του εγγράφου έχει συγκεκριμένη σημασία: το πράσινο ΕΦΠ υποδηλώνει άμεση τοποθέτηση σε μονάδα με συγκεκριμένα καθήκοντα και ειδικότητα, ενώ το λευκό ΕΦΠ σημαίνει κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση ανάλογα με τις ανάγκες.

Πώς ειδοποιεί ο Στρατός τους εφέδρους σε περίπτωση επιστράτευσης

Η ειδοποίηση των εφέδρων μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη. Ο Στρατός ειδοποιεί τους εφέδρους μέσω ανακοινώσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες και διαδίκτυο. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοιχοκόλληση προκηρύξεων ή η επίδοση Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης.

Όταν η ανακοίνωση γίνεται μέσω των μέσων ενημέρωσης, οι έφεδροι καλούνται με συνθηματικές λέξεις που βρίσκονται στο επάνω μέρος του ΕΦΠ τους. Αυτές περιλαμβάνουν το χρώμα του ΕΦΠ, το γράμμα Ω συνοδευόμενο από έναν αριθμό, ή τον κωδικό αριθμό της μονάδας που αποτελείται από δύο γράμματα και έναν τετραψήφιο αριθμό. Κάθε έφεδρος πρέπει να εξετάζει προσεκτικά τις ανακοινώσεις για να διαπιστώσει αν περιλαμβάνουν τα δικά του συνθηματικά.

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας όταν καλείστε σε επιστράτευση

Όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιστράτευσης, υπάρχουν συγκεκριμένα αντικείμενα και έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας. Πρώτον, είναι απαραίτητο να διαθέτετε τροφή για δύο ημέρες, κατά προτίμηση ξηρά τροφή που διατηρείται εύκολα. Η Αστυνομική Ταυτότητα αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο ταυτοποίησης, ενώ τα επιστρατευτικά έγγραφα είναι απολύτως αναγκαία για την κατάταξη. Εάν διαθέτετε Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου, πρέπει να την έχετε μαζί σας. Τέλος, ένα μικρό σακίδιο με προσωπικά είδη θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες σας.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε μετά την ειδοποίηση

Αρχικά, πρέπει να υπολογίσετε το χρόνο που διαθέτετε για να τακτοποιήσετε τις επείγουσες οικογενειακές υποθέσεις. Στη συνέχεια, μελετήστε προσεκτικά τις συνοπτικές οδηγίες που αναγράφονται στο ΕΦΠ σας, καθώς περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία σας.

Η αναχώρηση για τη μονάδα πρέπει να γίνει άμεσα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαθέσιμο συγκοινωνιακό μέσο. Τα αποκόμματα εισιτηρίων που περιλαμβάνονται στο ΕΦΠ διευκολύνουν τη μετακίνηση, με λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης στο πίσω μέρος τους.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία ταχείας μετακίνησης προς τη μονάδα σας, παρουσιαστείτε στο ΣΠΕ ή ΧΣΕ που αναφέρεται στις οδηγίες κίνησης του ΕΦΠ ή του ΦΑΠ. Από εκεί θα προωθηθείτε στον τελικό προορισμό σας. Εάν βρίσκεστε μακριά από αυτά τα σημεία, το πλησιέστερο Φρουραρχείο ή Αστυνομική Αρχή μπορεί να σας διευκολύνει.

Η τελευταία επιστράτευση στην Ελλάδα: Το περιστατικό των Ιμίων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η πιο πρόσφατη κινητοποίηση του εφεδρικού δυναμικού πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Ιανουαρίου 1996. Το γεγονός που προκάλεσε αυτή την κινητοποίηση ήταν το επεισόδιο στα Ίμια, όταν η Τουρκία αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία επί των βραχονησίδων που βρίσκονται 2,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Καλολίμνου.

Στις 30 Ιανουαρίου 1996 και ώρα 23:55, ο Στρατός Ξηράς διέταξε Μερική Επιστράτευση της τοπικής εφεδρείας στη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Κλήθηκαν όλοι οι πυρήνες, οι έφεδροι αυτόματης ένταξης που διέμεναν τοπικά και οι αναπληρωματικοί έφεδροι. Δεν πραγματοποιήθηκαν επιτάξεις οχημάτων ούτε μετακινήσεις στελεχών από την ενδοχώρα προς τις συνοριακές μονάδες.

Ο μηχανισμός κινητοποίησης λειτούργησε άψογα παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες με χιόνι στη Θράκη και βροχή στα νησιά του Αιγαίου. Η ανταπόκριση των εφέδρων ήταν εντυπωσιακή σε ταχύτητα και αριθμό, ενώ η αποστράτευση ολοκληρώθηκε την ίδια ημέρα μέχρι το μεσημέρι, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος.