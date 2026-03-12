Ξεκινά η εθελοντική στράτευση γυναικών – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (11/3) βίντεο-πρόσκληση σχετικά με την εθελοντική στράτευση των γυναικών στον Στρατό Ξηράς.

Από φέτος, οι Ελληνίδες μπορούν να υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς εθελοντικά, για 12 μήνες και το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) απηύθυνε πρόσκληση προς τις γυναίκες που θέλουν να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και εμένα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σποτάκι, το οποίο καλεί όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 31 Μαρτίου, στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

Η διάρκεια της εθελοντικής θητείας θα είναι 12 μήνες και αφορά γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι γυναίκες που επιθυμούν να καταταγούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό, θα υπηρετούν τη θητεία τους όπως οι άντρες συνάδελφοί τους. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι εθελόντριες ηλικίας 20 έως 26 ετών θα αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα όμοια με εκείνη των αντρών που κατατάσσονται για την εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και θα υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς.

Η διάρκεια της εθελοντικής θητείας θα είναι 12 μήνες και οι εθελόντριες θα μπορούν να ανακατατάσσονται ή να επανακατατάσσονται ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση του 40ου έτους, οι εθελόντριες θα εντάσσονται στην εφεδρεία και σε περίπτωση επιστράτευσης θα καλούνται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

