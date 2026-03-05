Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοί εξαιρούνται – Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ένταση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο ζητήματα που σχετίζονται με την επιστράτευση και τις διαδικασίες κινητοποίησης της χώρας.

Πολλοί πολίτες αναζητούν απαντήσεις για το ποιοι καλούνται σε περίπτωση επιστράτευσης, ποια είναι τα ηλικιακά όρια για τους εφέδρους και πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ενεργοποίησης της Εθνικής Άμυνας.

Παρότι για την πλειονότητα των πολιτών η επιστράτευση θεωρείται ένα ενδεχόμενο που βρίσκεται μακριά από την καθημερινότητα, η διαδικασία διέπεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και καθορισμένες διοικητικές ενέργειες. Το σύστημα κινητοποίησης είναι οργανωμένο ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση κρίσης ή απειλής, με στόχο την ταχεία ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, οι οπλίτες μεταφέρονται στην εφεδρεία και διατηρούν το Ειδικό Φύλλο Πορείας, ένα βασικό στρατιωτικό έγγραφο που καθορίζει τη μονάδα στην οποία θα παρουσιαστούν σε περίπτωση κινητοποίησης. Η επιστράτευση αποτελεί διαδικασία μετάβασης από την ειρηνική περίοδο σε καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας και έχει τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων στρατιωτικών σχηματισμών, τη συγκρότηση νέων μονάδων και την κινητοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων που απαιτούνται για την άμυνα της χώρας.

ΔΕΙΤΕ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Καμπανάκι από το ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία – «Τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία»

Η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει είτε μερική είτε γενική επιστράτευση όταν προκύπτουν σοβαρές απειλές για την εθνική ασφάλεια, σε περιόδους έντασης ή σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης. Η διαδικασία ενεργοποίησης γίνεται σταδιακά και στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν ποιοι έφεδροι καλούνται πρώτοι.

Τα ηλικιακά όρια και η κλιμάκωση της επιστράτευσης

Η κλήση των εφέδρων γίνεται κλιμακωτά με βάση την ηλικία και τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην πρώτη φάση κινητοποίησης καλούνται άνδρες έως 41 ετών, οι οποίοι θεωρούνται η βασική δύναμη άμεσης ενίσχυσης των μονάδων.

Εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, ακολουθεί δεύτερη φάση επιστράτευσης που αφορά άνδρες ηλικίας από 41 έως 45 ετών. Οι πολίτες που έχουν ξεπεράσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο συνήθως δεν καλούνται, εκτός εάν οι έκτακτες συνθήκες επιβάλλουν διαφορετική απόφαση από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Ο ρόλος του Ειδικού Φύλλου Πορείας

Καθοριστικό στοιχείο στη διαδικασία κινητοποίησης αποτελεί το Ειδικό Φύλλο Πορείας που διατηρούν οι έφεδροι. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει κρίσιμες πληροφορίες για τη μονάδα και την ειδικότητα του κάθε πολίτη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το χρώμα του εγγράφου. Το πράσινο Ειδικό Φύλλο Πορείας αφορά ειδικότητες που θεωρούνται κρίσιμες και συνεπώς έχουν προτεραιότητα στην κλήση. Αντίθετα, το λευκό Ειδικό Φύλλο Πορείας αντιστοιχεί σε ειδικότητες που ενεργοποιούνται σε επόμενα στάδια κινητοποίησης, εφόσον χρειαστεί.

Σε περίπτωση γενικευμένης απειλής ή πολέμου, τα ηλικιακά και ιατρικά κριτήρια μπορούν να προσαρμοστούν. Ο στρατιωτικός κανονισμός επιτρέπει την ευρύτερη κινητοποίηση πολιτών που κρίνονται ικανοί να υπηρετήσουν και να φέρουν όπλο.

ΔΕΙΤΕ Σε απαράδεκτη κατάσταση η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Αθήνα: Στη Βουλή τα προβλήματα

Μερική και γενική επιστράτευση: τι προβλέπεται

Σε περιόδους αυξημένης έντασης μπορεί να ενεργοποιηθεί η λεγόμενη μερική επιστράτευση, η οποία συχνά περιγράφεται ως «πορτοκαλί συναγερμός». Στην περίπτωση αυτή καλούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εφέδρων, ανάλογα με τις ανάγκες των στρατιωτικών μονάδων και τις ειδικότητες που απαιτούνται.

Η ειδοποίηση γίνεται μέσω Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης, το οποίο μπορεί να επιδοθεί οποιαδήποτε στιγμή από αστυνομικές ή στρατιωτικές αρχές. Τα χρονικά περιθώρια παρουσίασης είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Σε παραμεθόριες περιοχές μπορεί να κυμαίνονται από δύο έως τέσσερις ώρες, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα ο χρόνος εξαρτάται από την απόσταση της μονάδας στην οποία πρέπει να παρουσιαστεί ο έφεδρος.

Η γενική επιστράτευση, που χαρακτηρίζεται ως «κόκκινος συναγερμός», ενεργοποιείται σε περίπτωση πολέμου. Σε αυτή την περίπτωση οι κατηγορίες πολιτών που καλούνται διευρύνονται σημαντικά και η κινητοποίηση αφορά πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Πώς γίνεται η ειδοποίηση των εφέδρων

Η ενεργοποίηση της επιστράτευσης συνοδεύεται από συγκεκριμένες διαδικασίες ειδοποίησης. Οι έφεδροι μπορούν να ενημερωθούν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες και το επίπεδο κινητοποίησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ανακοινώσεις σε μέσα ενημέρωσης με ειδικούς κωδικούς ή χρωματικές ενδείξεις, δημόσιες ανακοινώσεις σε κεντρικά σημεία ή σε τοπικά μέσα, καθώς και η επίδοση Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης από αρμόδιες αρχές.

Η διαδικασία είναι αυστηρά οργανωμένη και απαιτεί άμεση ανταπόκριση από τους εφέδρους. Κάθε πολίτης που καλείται οφείλει να παρουσιαστεί στη μονάδα του έχοντας μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα.

Τα έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο έφεδρος

Κατά την παρουσίαση στη μονάδα, ο έφεδρος πρέπει να φέρει συγκεκριμένα έγγραφα και βασικό εξοπλισμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αστυνομική ταυτότητα, το Ειδικό Φύλλο Πορείας και το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης, εφόσον έχει επιδοθεί.

Παράλληλα, απαιτείται το Ατομικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης και τυχόν δίπλωμα οδήγησης, εφόσον υπάρχει. Συνιστάται επίσης να υπάρχει σακίδιο με βασικά προσωπικά είδη και ξηρά τροφή που να επαρκεί για δύο ημέρες, ώστε να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες μέχρι την πλήρη ένταξη στη μονάδα.