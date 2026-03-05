Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Καμπανάκι από το ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία – «Τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία»

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας έκρουσε εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα μιλώντας στον Τύπο στην Μπανγκόκ, με αφορμή τη συμμετοχή της σε περιφερειακή διάσκεψη που είναι αφιερωμένη στην οικονομία της Ασίας ενόψει του 2050.

Όπως εκτίμησε, η Γκεοργκίεβα η παγκόσμια οικονομία «τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου οι κρίσεις είναι πιο συχνές και πιο απρόσμενες και προειδοποιούμε εδώ και καιρό τα μέλη μας ότι, η αβεβαιότητα είναι πλέον η νέα ομαλότητα», δήλωσε η κ. Γκεοργκίεβα και πρόσθεσε πως « εάν διαρκέσει ο πόλεμος αυτός, τότε ενδέχεται να αυξηθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, να πλήξει την εμπιστοσύνη των αγορών και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό του πληθωρισμού».

Ο πόλεμος που ξέσπασε το Σάββατο με τις ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, κάτι που απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο και προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις χρηματαγορές.

Και συνέχισε λέγοντας πως τις τελευταίες ημέρες οι αγορές κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ . «Όσο πιο γρήγορα λήξη ο πόλεμος αυτός, τόσο καλύτερα θα είναι για ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε αναφερόμενη σε περίοδο όπου τα πράγματα θα είναι «ρευστά». Και προειδοποίησε πως η κρίση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί παρατεταμένη.

