Ακρίβεια: Τα έκτακτα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Τέσσερα όπλα στην μάχη κατά της ακρίβειας αναμένεται να βγάλει από την φαρέτρα του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το enikonomia, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έλαβε τις εισηγήσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν προκειμένου να περιορισθούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν πάρθηκαν αποφάσεις καθώς σήμερα θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός στο Παρίσι με τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, να οριστικοποιούνται εντός της εβδομάδας.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα σχεδόν τα μέτρα που θα υλοποιηθούν θα είναι εκείνα που είχαν εφαρμοσθεί στην ενεργειακή κρίση του 2022. Αρχικά οι σκέψεις που υπάρχουν είναι να εφαρμοσθεί άμεσα το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με πληροφορίες η υλοποίηση του μέτρου θα ξεκινήσει από τα καύσιμα. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίοι βρισκόταν σε ισχύ για περίπου 4 χρόνια και στόχο έχει να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Fuel pass

Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκονται επίσης το fuel pass, όπου ιδιοκτήτες οχημάτων με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λαμβάνουν μια ενίσχυση για την αγορά καυσίμων. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοσθεί εφόσον η τιμή στο πετρέλαιο Μπρεντ παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για σχεδόν ένα μήνα. Σήμερα πάντως η τιμή του Μπρεντ είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Επίσης, από την τιμή της χονδρικής τιμής του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας θα εξαρτηθεί εάν θα υπάρξει επιδότηση και στους λογαριασμούς ρεύματος κάτι το οποίο δεν ισχύει μέχρι στιγμής, καθώς η τιμή βρίσκεται κάτω από τα 100 ευρώ την μεγαβατώρα ενώ και τα το φυσικό αέριο βρίσκεται κάτω από τα 60 ευρώ την μεγαβατώρα.

Ακόμη ένα μέτρο που αφορά τον περιορισμό της κερδοσκοπίας είναι η αναγραφή της διπλής τιμής στα ταμπελάκια ορισμένων τροφίμων, όπως είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά. Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές θα γνωρίζουν εκτός από την τιμή που πληρώνουν για ένα προϊόν και την τιμή παραγωγού. Επίσης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και παρεμβάσεις, αν χρειαστεί στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.



Νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας

Την ίδια στιγμή με Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027» που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Με την απόφαση τίθεται σε εφαρμογή νέο ενιαίο εθνικό σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Με το νέο μοντέλο η επισιτιστική βοήθεια οργανώνεται για πρώτη φορά με ενιαίους κανόνες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την αυτονομία των δικαιούχων. Από ένα σύστημα υπόδειξης επισιτιστικών αναγκών με προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, περνάμε σε ένα σύστημα όπου ο ίδιος ο ωφελούμενος αποφασίζει τι χρειάζεται, πότε το χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί.

Από ένα κατακερματισμένο σύστημα με διαφορετικές πρακτικές και ταχύτητες ανά Περιφέρεια, περνάμε σε κεντρική εφαρμογή που διασφαλίζει ταχύτερη υλοποίηση, απόλυτη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία, ίση μεταχείριση των ωφελούμενων και —το κυριότερο— άμεση παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε εκείνους που έχουν ανάγκη.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κανένα νοικοκυριό δεν χάνει τη στήριξη που δικαιούται και ότι οι διαθέσιμοι πόροι φτάνουν ακέραιοι στους ανθρώπους που τους έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η στήριξη παρέχεται μέσω κουπονιών (vouchers) σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, τα οποία θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, οι πόροι κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη και απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Τα vouchers έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, επαναφορτίζονται όσο διαρκεί η επιλεξιμότητα του νοικοκυριού και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα ούτε για καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά ή είδη τυχερών παιγνίων. Στόχος είναι η κάλυψη βασικών αναγκών με διαφάνεια, ίσους κανόνες για όλους και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των δικαιούχων.

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, ώστε η στήριξη να λειτουργεί ως γέφυρα προς υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης στην εργασία για ευάλωτα άτομα και οικογένειες.