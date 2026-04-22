ΝΕΟ έκτακτο επίδομα για γονείς – Πόσα θα λάβουν και πότε

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί και νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε η κυβέρνηση για νοικοκυριά και συνταξιούχους.

Το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί αποτελεί τη βασική παρέμβαση του νέου πακέτου στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών. Η καταβολή προγραμματίζεται για τα τέλη Ιουνίου και αφορά περισσότερα από 975.000 νοικοκυριά.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία και διευκολύνει τους δικαιούχους.

Ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά

Η οικονομική ενίσχυση αφορά 150 ευρώ για κάθε παιδί, με στόχο την άμεση στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος.

Η αυτόματη καταβολή αποτελεί βασικό στοιχείο της παρέμβασης, καθώς δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους για την είσπραξη του ποσού.

Μέτρα για την ενέργεια και τους αγρότες

Στο πεδίο της ενέργειας, παρατείνεται για τον Μάιο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο για οχήματα diesel.

Παράλληλα, συνεχίζεται έως τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, από την οποία ωφελούνται περίπου 250.000 αγρότες, με επιπλέον δημοσιονομικό κόστος.

Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Αναπροσαρμόζονται τα όρια για την επιστροφή ενοικίου, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.

Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες, ενώ προβλέπεται και προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενισχύοντας περαιτέρω την κάλυψη των οικογενειών.

Αυξημένη ενίσχυση για συνταξιούχους

Η οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με τον αριθμό των δικαιούχων να φτάνει τα 1,87 εκατομμύρια.

Διεύρυνση δικαιούχων και στόχος των μέτρων

Με τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, οι δικαιούχοι αυξάνονται σημαντικά, ενισχύοντας την κάλυψη των πιο ευάλωτων ομάδων.

Το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων στοχεύει στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και στην αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.