Ειδικό επίδομα ύψους 846 ευρώ: Τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να το λάβετε

Επίδομα έως 846 ευρώ χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους με βαριά αναπηρία και ανάγκη καθημερινής φροντίδας.

Το επίδομα«συμπαράστασης ετέρου προσώπου» χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονται συνεχή υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Η ενίσχυση αυτή λειτουργεί ως προσαύξηση της σύνταξης και μπορεί να φτάσει έως και τα 846 ευρώ.

Η παροχή αφορά περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας ή σοβαρών κινητικών δυσκολιών και συνδέεται άμεσα με την ανάγκη φροντίδας από τρίτο πρόσωπο, αποτελώντας σημαντική οικονομική στήριξη για τους δικαιούχους.

Προϋποθέσεις και πιστοποίηση αναπηρίας

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η επίσημη πιστοποίηση της αναπηρίας. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τα οποία εκδίδουν τη σχετική γνωμάτευση.

Η πιστοποίηση πρέπει να επιβεβαιώνει την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προσαύξηση της σύνταξης.

Πώς θα δείτε με λίγα κλικ όλα τα επιδόματα που δικαιούστε στο gov.gr

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εφόσον υπάρχει σχετική γνωμάτευση για συνεχή φροντίδα.

Επιπλέον, το επίδομα λαμβάνουν τυφλοί συνταξιούχοι λόγω γήρατος, καθώς και συνταξιούχοι λόγω θανάτου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος είχε ενταχθεί στην ασφάλιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία ασφάλισης. Για ασφαλισμένους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, το ανώτατο ποσό φτάνει τα 671,40 ευρώ, αντιστοιχώντας στο 50% της σύνταξης.

Για όσους ασφαλίστηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό διαμορφώνεται στα 173,34 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 846 ευρώ για μισθωτούς, ενώ σε προνοιακό επίπεδο κυμαίνεται έως 380 ευρώ μηνιαίως.

Αφορολόγητο και χωρίς κατασχέσεις

Το επίδομα χαρακτηρίζεται ως αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε κατάσχεση, στοιχείο που ενισχύει τη σημασία του για τους δικαιούχους.

ΟΠΕΚΑ: Σε ποιό επίδομα διπλασιάστηκαν οι δικαιούχοι

Η πρόβλεψη αυτή διασφαλίζει ότι το σύνολο της ενίσχυσης καταλήγει στους συνταξιούχους, καλύπτοντας βασικές ανάγκες φροντίδας.

Τι ισχύει για συνταξιούχους του Δημοσίου

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου εφαρμόζεται διαφορετικό καθεστώς, καθώς αντί επιδόματος προβλέπεται προσαύξηση στη σύνταξη.

Η προσαύξηση κυμαίνεται από 2,5% έως 4,5% του βασικού μισθού λοχαγού, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας άνω του 80%, το ποσοστό αυξάνεται επιπλέον κατά 50%, ενισχύοντας το τελικό ποσό.