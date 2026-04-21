Πώς θα δείτε με λίγα κλικ όλα τα επιδόματα που δικαιούστε στο gov.gr

Πίνακας περιεχομένων

Νέα ψηφιακή υπηρεσία συγκεντρώνει όλα τα επιδόματα σε ένα σημείο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών.

Τα επιδόματα περνούν σε μια νέα ψηφιακή εποχή, καθώς πλέον συγκεντρώνονται σε μία ενιαία πλατφόρμα, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία. Μέσω του gov.gr, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν άμεσα ποιες παροχές δικαιούνται, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση κράτους και πολίτη, μεταφέροντας το βάρος από την αναζήτηση στην άμεση ενημέρωση. Οι πολίτες αποκτούν πλέον πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητες στήριξης που έχουν στη διάθεσή τους.

Πώς γίνεται η πρόσβαση στην υπηρεσία

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση προσωπικών κωδικών, ενώ το σύστημα αντλεί αυτόματα τα βασικά στοιχεία του χρήστη. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εμφανίζονται οι ενισχύσεις που μπορεί να τον αφορούν.

Η διαδικασία είναι απλοποιημένη και επιτρέπει στον πολίτη να ενημερωθεί γρήγορα για τα επιδόματα που δικαιούται, αλλά και να προχωρήσει άμεσα στα επόμενα βήματα για την υποβολή αίτησης.

Ποιες παροχές περιλαμβάνονται

Η πλατφόρμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιδομάτων, από ενισχύσεις ανεργίας και οικογενειακά βοηθήματα έως στεγαστική στήριξη και επιδόματα θέρμανσης.

Παράλληλα, περιλαμβάνει ειδικά προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας μια συνολική εικόνα των διαθέσιμων παροχών χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση από τον χρήστη.

Αυτόματη ενημέρωση και καθοδήγηση

Το σύστημα λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός, αξιολογώντας αυτόματα τα στοιχεία και ενημερώνοντας τον χρήστη για τις πιθανές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει.

Με τον τρόπο αυτό, περιορίζονται τα λάθη και οι παραλείψεις, καθώς δεν χρειάζεται ο πολίτης να ερμηνεύει σύνθετα κριτήρια ή να αναζητά πληροφορίες σε πολλαπλές πηγές.

Μείωση γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση χρόνου

Η συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ένα σημείο περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση διαδικασιών.

Οι πολίτες μπορούν να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους εξ αποστάσεως, αποφεύγοντας μετακινήσεις και αναμονή, ενώ έχουν σαφή εικόνα για την πορεία των αιτήσεών τους.

Νέο μοντέλο εξυπηρέτησης

Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων.

Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο δημιουργεί ένα πιο άμεσο και αποτελεσματικό σύστημα, όπου η πληροφορία φτάνει στον πολίτη χωρίς καθυστερήσεις, συμβάλλοντας στην καλύτερη πρόσβαση σε οικονομική στήριξη.