Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Προς το τέλος της φτάνει η διαδικασία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026.

Η καταβολή έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου 2026. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρήσουν συγκεκριμένες προθεσμίες σχετικά με την υποβολή των απαραίτητων παραστατικών, ώστε να μπορέσουν να λάβουν το επίδομα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για καταχωρίσεις έως τις 30 Απριλίου 2026. Μέχρι τότε, οι χρήστες οφείλουν να έχουν ελέγξει ότι τα στοιχεία και τα τιμολόγια που έχουν δηλώσει ανταποκρίνονται πλήρως στις αγορές που έχουν πραγματοποιήσει, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την εκκαθάριση.

Μετά την προκαταβολή του 60% που δόθηκε πριν από τα Χριστούγεννα και τη δεύτερη δόση που αναμένεται τον Μάιο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την τρίτη πληρωμή. Αυτή προγραμματίζεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ενεργειακό: Όλα τα μέτρα για επιδόματα, κατοικίες, μεταφορές και θέρμανση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο, δεν φορολογείται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο. Το ποσό καταβάλλεται ακέραιο στους δικαιούχους, χωρίς κρατήσεις, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή και έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την προστασία του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Επίδομα Θέρμανσης: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Για την περίοδο 2025-2026, το επίδομα καλύπτει διαφορετικές μορφές ενέργειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, αφορά δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Η δεύτερη δόση περιλαμβάνει:

Υγρά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια για αγορές που έγιναν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Καυσόξυλα και πέλετ για αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως και τις 15 Απριλίου 2026.

Το ύψος της ενίσχυσης ξεκινά από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες —όπως αυτές προσδιορίζονται από τον δείκτη ΣΟ-Μ— το ποσό μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός βασίζεται σε γεωγραφικά και κλιματικά δεδομένα, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η αξία των αγορών να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό του επιδόματος που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Επίδομα θέρμανσης: Οι επόμενες πληρωμές εδώ