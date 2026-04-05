Ενεργειακό: Όλα τα μέτρα για επιδόματα, κατοικίες, μεταφορές και θέρμανση

Πίνακας περιεχομένων

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο φέρνει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μπαίνει στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην ενεργοποίηση ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης με πόρους 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032. Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση περίπου 1,5 εκατομμυρίου νοικοκυριών και 70.000 επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Την ίδια στιγμή, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στο ενεργειακό κόστος, ενώ η χώρα πλησιάζει και στο τέλος του κύκλου του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το νέο εργαλείο επιχειρεί να καλύψει το κενό και να στηρίξει κυρίως τα πιο ευάλωτα στρώματα.

Για την υλοποίηση του σχεδίου έχει ήδη κατατεθεί νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού διαχείρισης. Συγκεκριμένα, συστήνονται Συντονιστική Αρχή και Ειδική Επιτροπή, οι οποίες θα αναλάβουν την εποπτεία των πόρων έως το 2032.

Η δομή αυτή θα λειτουργεί με επικεφαλής διοικητή τριετούς θητείας, ενώ παράλληλα η χώρα έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει 25 δράσεις. Οι περισσότερες από αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Οι βασικές παρεμβάσεις για τα νοικοκυριά

Μεγάλο μέρος των πόρων κατευθύνεται σε παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, με προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ και κάλυψη σημαντικού μέρους του κόστους, ακόμη και του ΦΠΑ.

Επιπλέον, σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, όπου προβλέπεται επιδότηση για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, μειώνοντας αισθητά την ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, θεσπίζονται ενισχύσεις για την ηλεκτροκίνηση μέσω προγραμμάτων μίσθωσης, αλλά και ειδικές επιδοτήσεις για άτομα με αναπηρία, που μπορούν να φτάσουν έως και την πλήρη κάλυψη εξοπλισμού μετακίνησης.

Στο στεγαστικό πεδίο, προβλέπεται η κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών, οι οποίες θα διατεθούν με χαμηλό μίσθωμα σε χιλιάδες πολίτες.

Επιδόματα και πρακτική στήριξη στην καθημερινότητα

Από το 2027 και μετά, προβλέπεται ετήσια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, προκειμένου να αντισταθμιστεί η επιβάρυνση από την επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και σε τεχνικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται χρηματοδότηση για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, τα οποία καθίστανται απαραίτητα για αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις με βάση τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, προβλέπονται ενισχύσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων, με σημαντικά ποσοστά επιδότησης ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Αντίστοιχα, ειδικά κίνητρα παρέχονται και για τον κλάδο των ταξί, με αυξημένα ποσά για οχήματα προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης στις ενισχύσεις. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης, συνοδευόμενο από την «Κάρτα Ευάλωτου», καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε κάθε Περιφέρεια.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη οι διαδικασίες να είναι ουσιαστικά προσβάσιμες, ιδίως για ηλικιωμένους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, ώστε τα μέτρα να μην περιοριστούν σε τυπικό επίπεδο αλλά να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Γιατί επιταχύνεται η εφαρμογή

Η ενεργοποίηση του Ταμείου συνδέεται άμεσα με τις επερχόμενες αλλαγές στην αγορά ενέργειας. Η επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων το 2027 αναμένεται να αυξήσει το κόστος καυσίμων, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση.

Ταυτόχρονα, η χώρα αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας, σε συνδυασμό με παλαιό κτιριακό απόθεμα και εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο σχεδιάζεται ως μηχανισμός απορρόφησης των πιέσεων, πριν αυτές μεταφερθούν πλήρως στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

