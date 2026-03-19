Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σώσουν το σπίτι τους

Πίνακας περιεχομένων

Νέα νομοθετική παρέμβαση φέρνει αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα ξεκάθαρης προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αλλάζει, με στόχο την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Live News» στο Mega. Η προωθούμενη νομοθετική παρέμβαση επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εντοπίζεται στο ισχύον πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών.

Η παρέμβαση έρχεται να απαντήσει σε ένα πάγιο αίτημα πολιτών που θέλουν να προστατεύσουν το σπίτι τους, χωρίς να δεσμεύονται από το σύνολο της περιουσίας τους. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία αντιμετωπίζει ενιαία όλα τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που επηρεάζει τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων.

Η νέα δυνατότητα για την πρώτη κατοικία

Στο νέο πλαίσιο, ο οφειλέτης θα μπορεί να δηλώνει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να διασώσει την πρώτη κατοικία του, χωρίς αυτή να συνδέεται με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

Η αλλαγή αυτή διαφοροποιεί ουσιαστικά τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία, κάτι που οδηγούσε σε λιγότερο ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Τι προβλέπεται για την υπόλοιπη περιουσία

Η επιλογή προστασίας της πρώτης κατοικίας συνοδεύεται από τη δυνατότητα ρευστοποίησης των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων. Η απόφαση αυτή ανήκει αποκλειστικά στον οφειλέτη, ο οποίος μπορεί να επιλέξει να αξιοποιήσει τα υπόλοιπα στοιχεία για την ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεών του.

Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να διαμορφωθούν πιο βιώσιμες ρυθμίσεις, με μικρότερες δόσεις και καλύτερους όρους αποπληρωμής, σε σύγκριση με όσα ισχύουν σήμερα.

Έμφαση στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα

Η νέα διαδικασία προβλέπεται να κινείται με ταχείς ρυθμούς, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις που επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες. Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, η ανάγκη για πιο άμεσες λύσεις έχει αναδειχθεί έντονα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να καλύψει ένα πρακτικό πρόβλημα, δίνοντας σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους ένα εργαλείο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές τους ανάγκες.

Η μέχρι τώρα εικόνα του εξωδικαστικού

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει ήδη ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με διεύρυνση των ορίων ένταξης και αυξημένη συμμετοχή. Περίπου 2.000 αιτήσεις εντάσσονται κάθε μήνα, αριθμός που αποτυπώνει τη σημασία του εργαλείου για χιλιάδες οικογένειες.

Η προσέγγιση που ακολουθείται εστιάζει στη στήριξη των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, μέσα από ρεαλιστικές ρυθμίσεις και όχι μέσω αποφυγής πληρωμών.

Οι εξελίξεις στην οικονομία και τα μέτρα στήριξης

Αναφερόμενος στις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες, ο υπουργός σημείωσε ότι η πορεία της κρίσης θα καθορίσει τις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν. Όπως ανέφερε, ακόμη και σε περίπτωση άμεσης αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θα χρειαστούν περίπου δύο μήνες για να επανέλθει η κατάσταση στην κανονικότητα.

Σε σχέση με τα καύσιμα, διευκρίνισε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί μέτρο που προϋποθέτει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Την ίδια ώρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει πλέον τις δυνατότητες να εξετάσει παρεμβάσεις στήριξης, με στόχο να μην μείνει κανένας πολίτης και καμία επιχείρηση χωρίς υποστήριξη σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.