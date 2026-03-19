Σχέδιο για 2.400 κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα – Πώς θα διατίθενται οι κατοικίες

Οι επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό της ενέργειας και στο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών αποτέλεσαν βασικό θέμα της συνεδρίασης.

Ο στόχος του σχεδιασμού είναι να διαμορφωθούν οργανωμένες γειτονιές με προσιτή κατοικία, ώστε να αντιμετωπιστεί μέρος των στεγαστικών αναγκών. Όπως εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου, η επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν μεγάλοι οικιστικοί πυρήνες που θα μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο στεγαστικό ζήτημα και στις κοινωνικές πολιτικές για την οικογένεια, μετά τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο MEGA, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε πτυχές του σχεδιασμού για τη στέγαση και την υποστήριξη των οικογενειών, δίνοντας έμφαση σε νέες κατοικίες που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν σε ανενεργά στρατόπεδα αλλά και στην εξέλιξη του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς».

Σχέδιο για 2.400 κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα

Σύμφωνα με την υπουργό, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση στρατοπέδων που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται. Στους χώρους αυτούς σχεδιάζεται η δημιουργία συνολικά 2.400 κατοικιών.

Πώς θα διατίθενται οι κατοικίες

Οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν προβλέπεται να κατανέμονται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, όπως μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα, ώστε να καλύπτονται διαφορετικές ανάγκες.

Ένα μέρος των κατοικιών θα προορίζεται για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Όπως ανέφερε η υπουργός, προβλέπεται ποσοστό των διαθέσιμων κατοικιών να κατευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες και οι ανάγκες των γειτονιών

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στους περιορισμούς που τίθενται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων. Όπως σημείωσε, μέχρι σήμερα υπάρχει η κατεύθυνση οι παρεμβάσεις σε στρατόπεδα να αφορούν μόνο κατοικίες.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά επισημαίνει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ότι η δημιουργία μιας γειτονιάς χωρίς βασικές δομές, όπως βρεφονηπιακός σταθμός, μπορεί με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσει σε υποβάθμιση της περιοχής.

