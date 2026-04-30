Πρωτομαγιά 2026: Ποιά σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Με την Πρωτομαγιά 2026 να αποτελεί επίσημα ημέρα υποχρεωτικής αργίας, η αγορά και οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν σε ειδικό καθεστώς.

Από τον κανόνα εξαιρούνται μόνο οι επιχειρήσεις που βάσει νόμου επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, όπως οι κλάδοι της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών, καθώς και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Πρωτομαγιά 2026: Πως θα λειτουργήσουν τα σούπερ μαρκετ

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και Lidl) αναμένεται να παραμείνουν κλειστές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τις απαραίτητες αγορές τους έως την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Ωστόσο, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού θα έχουν ορισμένα καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα franchise, όπως τα AB Shop & Go και τα MyMarket Local. Παράλληλα, ανοιχτά θα παραμείνουν και τα συνοικιακά μίνι μάρκετ που παραδοσιακά λειτουργούν κατά τις ημέρες των αργιών.

Τι ισχύει με τις τράπεζες

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η 1η Μαΐου είναι τραπεζική αργία, συνεπώς τα υποκαταστήματα θα είναι κλειστά. Ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-banking) θα λειτουργούν κανονικά, οι συναλλαγές στα γκισέ δεν θα είναι εφικτές.

Οι επόμενες προγραμματισμένες τραπεζικές αργίες για το 2026 είναι:

Ευχάριστη έκπληξη με την Πρωτομαγιά 2027: Γιατί θα είναι πενθήμερο

Αγίου Πνεύματος

15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου

Χριστούγεννα

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου)

Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι

Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί ή θα βρίσκεται σε καθεστώς αργίας την 1η Μαΐου, προβλέπονται τα εξής:

Εργαζόμενοι με ημερομίσθιο:

Όσοι δεν εργαστούν, θα λάβουν κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

Όσοι απασχοληθούν, δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας τους.

Εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό:

Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές/αργίες, θα καταβληθεί προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Σε επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές αλλά λειτουργήσουν εκτάκτως, οι εργαζόμενοι δικαιούνται την προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου, καθώς και επιπλέον ωρομίσθια επί του καταβαλλόμενου μισθού για τις ώρες που εργάστηκαν.