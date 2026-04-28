Πρωτομαγιά 2026: Ποιοί απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

Χωρίς δρομολόγια θα παραμείνει την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ αλλαγές ισχύουν και για δρομολόγια της προηγούμενης ημέρας.

Τα τρένα δεν θα κινηθούν την Πρωτομαγιά 2026, καθώς οι εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρυχθεί. Η διακοπή αφορά το σύνολο των δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα τις μετακινήσεις των επιβατών σε όλη τη χώρα, με την εταιρεία να ενημερώνει εγκαίρως για τις αλλαγές, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία.

Πλήρης διακοπή την 1η Μαΐου

Την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αναστολή ισχύει καθολικά και καλύπτει όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς με τρένο.

Η διακοπή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία που έχει εξαγγελθεί, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη παύση της κυκλοφορίας των συρμών.

Τροποποιήσεις δρομολογίων την προηγούμενη ημέρα

Αλλαγές έχουν ανακοινωθεί και για την Πέμπτη 30 Απριλίου, με συγκεκριμένα βραδινά δρομολόγια να πραγματοποιούνται με λεωφορεία αντί για τρένα.

Συγκεκριμένα, το δρομολόγιο 2534 από Αθήνα προς Χαλκίδα στις 22:28 θα καλυφθεί με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο. Αντίστοιχα, το δρομολόγιο 2539 με αναχώρηση στις 00:00 θα εκτελεστεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

Δρομολόγια προαστιακού και άλλες γραμμές

Για το δρομολόγιο 1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο στο τμήμα Αεροδρόμιο – Ταύρος, με ενδιάμεσες στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα.

Επιπλέον, τα δρομολόγια 2302 στις 21:14 και 2304 στις 22:14 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο, χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.

Ενημέρωση επιβατών για τις αλλαγές

Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τις τροποποιήσεις και τη διακοπή των δρομολογίων κατά τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τις βασικές γραμμές όσο και τον προαστιακό.

Η ενημέρωση έχει δοθεί εγκαίρως, ώστε το επιβατικό κοινό να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες μετακίνησης που διαμορφώνονται λόγω της απεργίας.