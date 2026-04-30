Πρωτομαγιά: 24ωρη απεργία σε ΜΜΜ – Τι ισχύει για Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, λεωφορεία, πλοία

Μετά δυσκολίας θα γίνονται την Παρασκευή, οι μετακινήσεις λόγω της Πρωτομαγιάς, αφού πλοία και ΜΜΜ θα βάλουν «λουκέτο».

ΜΜΜ– Τα πλοία, την Παρασκευή 1η Μαΐου, δένουν κάβους σε όλη τη χώρα την Παρασκευή.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκινά στις 00:01 της 1ης Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των κατηγοριών πλοίων, από την ακτοπλοΐα έως τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, με άμεσες συνέπειες στις θαλάσσιες μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της ΠΝΟ βρίσκονται η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και η διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Στην απεργία συμμετέχουν και άλλες ναυτεργατικές και λιμενικές οργανώσεις, ενισχύοντας το εύρος των κινητοποιήσεων.

Ακινητοποιημένα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, Τρένα, Προαστιακός – Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Με 24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Αναλυτικά, την Παρασκευή 1η Μαΐου:

Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ

Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Λεωφορεία, τρόλεϊ

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00-21:00.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς διεκδικούν:

δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού

ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων

ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας

επαναλειτουργία σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και πλήρη αποκατάσταση των υποδομών – εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες με διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών με σύγχρονα, λειτουργικά και διαρκώς ελεγχόμενα συστήματα καθώς και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τέλος

μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.