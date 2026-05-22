EuroLeague Final Four: Τροποποιήσεις δρομολογίων στον ΗΣΑΠ

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Έκτακτες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στη Γραμμή 1 του Μετρό, με τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο να εξυπηρετούν ειδικά δρομολόγια φιλάθλων προς την Ειρήνη λόγω του EuroLeague Final Four.

Μετρό: έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, στη Γραμμή 1, ΗΣΑΠ, λόγω των μέτρων ασφαλείας για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, οι αλλαγές εφαρμόζονται έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και αφορούν τη λειτουργία των σταθμών Θησείο και Φάληρο, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για ειδικά δρομολόγια μεταφοράς φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη.

Τι αλλάζει στον σταθμό Θησείο

Ο σταθμός Θησείο θα λειτουργεί από τις 13:00 αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων.

Η μεταφορά θα γίνεται προς τον σταθμό Ειρήνη, μέσω ειδικών δρομολογίων συρμών που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Τι ισχύει για τον σταθμό Φάληρο

Αντίστοιχη ρύθμιση θα εφαρμοστεί και στον σταθμό Φάληρο.

Από τις 14:00, ο σταθμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, επίσης μέσω ειδικών δρομολογίων.

Απευθείας διαδρομές χωρίς ενδιάμεσες στάσεις

Οι ειδικοί συρμοί θα πραγματοποιούν απευθείας διαδρομές προς τον σταθμό Ειρήνη.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα γίνονται στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μεταφορά των φιλάθλων προς το γήπεδο όπου φιλοξενείται η διοργάνωση.

Πώς θα κινούνται οι υπόλοιποι συρμοί

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 θα συνεχίσουν να διέρχονται από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, δεν θα πραγματοποιούν στάση στους δύο σταθμούς για το επιβατικό κοινό.

Πότε θα ανοίξουν ξανά οι σταθμοί

Η ΣΤΑ.ΣΥ διευκρινίζει ότι οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.

Τότε οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό, σύμφωνα με την εξέλιξη των μέτρων και των ειδικών δρομολογίων.

Ο λόγος των μέτρων

Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για το EuroLeague Final Four.

Στόχος είναι να οργανωθεί η μετακίνηση των φιλάθλων με τρόπο ασφαλή, ελεγχόμενο και χωρίς επιβάρυνση της κανονικής λειτουργίας της Γραμμής 1.