Εθνικό Απολυτήριο: Ποιούς μαθητές θα αφορά το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Το νέο Εθνικό Απολυτήριο μπαίνει στο επίκεντρο του διαλόγου για Λύκειο και Πανελλαδικές, με τις αλλαγές να αφορούν τους μαθητές που θα μπουν στην Α’ Λυκείου το 2029 ή το 2030.

Εθνικό Απολυτήριο: μεγάλες αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας, με τον εθνικό διάλογο για το Λύκειο και τις Πανελλαδικές να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, το νέο σύστημα δεν θα επηρεάσει τους σημερινούς μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά θα αφορά τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και θα μπουν στην Α’ Λυκείου το 2029 ή το 2030.

Ποιους μαθητές θα αφορά το νέο σύστημα

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν στους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο.

Το νέο μοντέλο σχεδιάζεται για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και θα περάσουν στην Α’ Λυκείου το 2029 ή το 2030.

Ο στόχος για το Λύκειο

Βασική επιδίωξη της μεταρρύθμισης είναι να αλλάξει ο ρόλος του Λυκείου και να μην αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το νέο σύστημα θα επιχειρήσει να αποτυπώνει συνολικά την πορεία του μαθητή στις τάξεις του Λυκείου και όχι μόνο την επίδοσή του σε μία τελική εξεταστική διαδικασία.

Πώς μπορεί να μετρά η πορεία του μαθητή

Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο να προσμετρώνται στον τελικό βαθμό κυρίως οι επιδόσεις της Β’ και της Γ’ Λυκείου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που εξετάζεται, συζητείται ακόμη και στάθμιση 40%-60% μεταξύ των δύο τάξεων.

Οι προφορικοί βαθμοί στο τελικό αποτέλεσμα

Μία από τις παραμέτρους που εξετάζονται είναι και η συμμετοχή των προφορικών βαθμών στο τελικό αποτέλεσμα.

Η συζήτηση γίνεται με βάση συστήματα που εφαρμόζονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου η τελική αξιολόγηση διαμορφώνεται κατά 30% από τους προφορικούς βαθμούς και κατά 70% από τις γραπτές εξετάσεις.

Λιγότερα μαθήματα στη Γ’ Λυκείου

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι δεν εξετάζεται αύξηση των εξετάσεων.

Αντίθετα, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση των μαθημάτων, με πιθανό σενάριο στη Γ’ Λυκείου τα εξεταζόμενα μαθήματα να μειωθούν από έξι σε τέσσερα.

Παράλληλα, εξετάζεται και ο περιορισμός της εξεταστέας ύλης.

Κεντρικός ρόλος για την Τράπεζα Θεμάτων

Στο νέο σύστημα αναμένεται να έχει κεντρική θέση η Τράπεζα Θεμάτων.

Στόχος είναι στο μέλλον όλα τα θέματα των εξετάσεων να προέρχονται από αυτή, ώστε να υπάρχει ενιαίο και πιο οργανωμένο πλαίσιο αξιολόγησης.

Νέα βιβλία και προγράμματα σπουδών

Για την εφαρμογή του νέου σχεδιασμού προγραμματίζεται σημαντικός εμπλουτισμός της Τράπεζας Θεμάτων.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με τα νέα βιβλία, τα νέα προγράμματα σπουδών και το πολλαπλό βιβλίο, που θα εφαρμοστούν από το 2027.

Νέα Εθνική Αρχή Εξετάσεων

Στο πλαίσιο των αλλαγών εξετάζεται και η δημιουργία νέας Εθνικής Αρχής Εξετάσεων.

Παράλληλα, συζητείται η συγκρότηση ειδικού σώματος βαθμολογητών, ώστε να ενισχυθούν οι δικλείδες αξιοπιστίας του νέου συστήματος.

Ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων.

Στόχος είναι να μπορούν να εντοπίζονται πιθανές αποκλίσεις ή ανισότητες ανάμεσα σε σχολεία και περιοχές.

Τι μένει να αποφασιστεί

Η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου θα κληθεί να απαντήσει σε βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Μεταξύ αυτών είναι αν θα προσμετράται και η Α’ Λυκείου, ποια θα είναι η ακριβής αναλογία προφορικών και γραπτών βαθμών, πόσα θα είναι τα εξεταζόμενα μαθήματα και ποιες δικλείδες αξιοπιστίας θα εφαρμοστούν.

Ανοιχτά παραμένουν επίσης η τελική μορφή της Τράπεζας Θεμάτων και ο τρόπος λειτουργίας της νέας Εθνικής Αρχής Εξετάσεων.

Πότε αναμένεται το πόρισμα

Η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια σύνθετη μεταρρύθμιση, η οποία απαιτεί μεταβατική περίοδο, σοβαρή επιστημονική επεξεργασία και σταδιακή εφαρμογή.

Το πόρισμα της Επιτροπής αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου.