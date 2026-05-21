Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα μαθητής ειδικού σχολείου

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία νοσηλεύεται διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ γονείς και σύλλογος ζητούν επίσημη ενημέρωση.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς γονείς και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις» ζητούν επίσημη ενημέρωση και άμεσες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Πώς εκδηλώθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί έθεσαν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας.

Η διακομιδή στο ΠΓΝ Πατρών

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του μαθητή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Εκεί ο μαθητής διασωληνώθηκε, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του.

Ανησυχία στη σχολική κοινότητα

Παρότι αρχικά είχε διαρρεύσει ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, επειδή ο μαθητής δεν είχε παραστεί στο σχολείο την τελευταία εβδομάδα, η εικόνα που περιγράφεται μέσα στη σχολική κοινότητα είναι διαφορετική.

Γονείς κάνουν λόγο για πλήρη άγνοια και έλλειψη επίσημης ενημέρωσης σχετικά με το περιστατικό.

Οι αντιδράσεις των γονέων

Σύμφωνα με το patrisnews, έχουν ήδη διατυπωθεί έντονες αντιδράσεις προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα.

Οι γονείς ζητούν να υπάρξει σαφής ενημέρωση για το τι έχει συμβεί και για το αν έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες προς τη σχολική μονάδα.

Η επιστολή του Συλλόγου «Ήλις»

Τις ανησυχίες επιβεβαιώνει και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις», με κατεπείγουσα επιστολή του.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για παντελή απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς και προσωπικό, ζητώντας άμεσες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Το σχολείο λειτουργεί κανονικά

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, παρά το επιβεβαιωμένο περιστατικό μηνιγγίτιδας, η σχολική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Το γεγονός αυτό έχει ενισχύσει την ανησυχία των γονέων, οι οποίοι ζητούν να γνωρίζουν αν έχουν ληφθεί ή αν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα.

Το ζήτημα της στενής επαφής

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στο σχολείο παρευρίσκεται άτομο που αποτελεί στενή οικογενειακή επαφή του νοσούντος μαθητή.

Δεν έχει διευκρινιστεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αν έχουν δοθεί υγειονομικές οδηγίες ή μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.