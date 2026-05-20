Chios Pass και Kythira Pass 2026: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Chios Kythira Pass 2026: αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους του προγράμματος, με την ενημέρωση να γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του vouchers.gov.gr.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, με ποσό 300 ευρώ για όσους επέλεξαν τη Χίο και 250 ευρώ για όσους επέλεξαν τα Κύθηρα, καλύπτοντας συγκεκριμένες δαπάνες τοπικής μεταφοράς, διαμονής και εστίασης.

Πού αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσα από την ειδική πλατφόρμα του προγράμματος Chios Kythira Pass 2026.

Ξεχωριστοί οριστικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί για τους δικαιούχους που αφορούν τον Δήμο Χίου και τον Δήμο Κυθήρων.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους που έχουν επιλέξει το Chios Pass.

Για όσους έχουν επιλέξει το Kythira Pass, το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 250 ευρώ.

Το ποσό πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη.

Οι φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2026.

Η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό της κάρτας τους μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης για την οποία υπέβαλαν αίτηση και κληρώθηκαν.

Πώς κατανέμονται οι ψηφιακές κάρτες

Στην πρώτη φάση προβλέπονται 1.500 άυλες ψηφιακές κάρτες για το Chios Pass και 1.800 για το Kythira Pass.

Αντίστοιχα, στη δεύτερη φάση προβλέπονται ακόμη 1.500 κάρτες για το Chios Pass και 1.800 για το Kythira Pass.

Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email ή και sms, στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Μετά την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα αποστείλει οδηγίες για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του ποσού.

Η ενεργοποίηση της κάρτας

Για την ενεργοποίηση της κάρτας, ο δικαιούχος λαμβάνει sms στο κινητό που έχει δηλώσει, με οδηγίες για τη διαδικασία.

Παράλληλα, λαμβάνει email στη δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, με σύνδεσμο ενεργοποίησης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Στη συνέχεια, ο πολίτης δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης και λαμβάνει νέο κωδικό επιβεβαίωσης μέσω sms, ώστε να ολοκληρώσει την ενεργοποίηση.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Chios Kythira Pass

Η κάρτα μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές σε επιχειρήσεις του Δήμου Χίου ή του Δήμου Κυθήρων, ανάλογα με τον προορισμό που έχει επιλέξει ο δικαιούχος.

Ο προορισμός δηλώνεται κατά την αίτηση και δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Η χρήση της κάρτας μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες πληρωμές, είτε για μέρος είτε για το σύνολο του ποσού μιας υπηρεσίας ή αγοράς.

Οι επιλέξιμες δαπάνες μεταφοράς

Στις δαπάνες τοπικής μεταφοράς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ενοικίαση αυτοκινήτων, υπηρεσίες ταξί, υπηρεσίες λεωφορείων και θαλάσσιες μεταφορές από δήμο σε δήμο.

Περιλαμβάνονται επίσης ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών, υπηρεσίες σε μαρίνες, λοιπές μεταφορές, ενοικίαση σκαφών και λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων.

Δεν περιλαμβάνεται η κράτηση και έκδοση ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών εισιτηρίων από ή προς τις επιλέξιμες περιοχές της δράσης.

Τι ισχύει για διαμονή και εστίαση

Στις επιλέξιμες δαπάνες διαμονής περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καταλύματα, ενοικίαση τροχόσπιτων, κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και camping.

Δεν περιλαμβάνονται συναλλαγές πληρωμής σε πλατφόρμες κράτησης βραχυπρόθεσμης ενοικίασης καταλυμάτων. Η κράτηση μπορεί να γίνει μέσω σχετικών εφαρμογών, όμως η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε φυσικό POS της επιχείρησης στον τόπο διαμονής.

Στην εστίαση, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν επιχειρήσεις εστίασης, εστιατόρια, bars, taverns, lounges, discos και fast food. Δεν περιλαμβάνονται καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και υπεραγορές, όπως σουπερμάρκετ.

Μέχρι πότε ισχύει η κάρτα

Η ισχύς του Chios Kythira Pass συνδέεται με τη φάση στην οποία έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.

Για παράδειγμα, αν κάποιος κληρώθηκε για την πρώτη φάση, δηλαδή για την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, μπορεί να εξαργυρώσει το ποσό έως και τις 30 Ιουνίου 2026.