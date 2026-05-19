Απάτη – μαμούθ με ΚΔΑΠ στην Κομοτηνή: Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία – «244 παιδιά στην τάξη, 2.100 στα χαρτιά»

Υπόθεση φερόμενης απάτης σε ΚΔΑΠ της Κομοτηνής ερευνούν οι Αρχές, με τα στοιχεία να δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις πραγματικές και στις δηλωθείσες παρουσίες παιδιών.

ΚΔΑΠ στην Κομοτηνή – Οι Αρχές κατέγραψαν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις πραγματικές παρουσίες παιδιών και σε όσες εμφανίζονταν στην πλατφόρμα.

Αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά και καθημερινά για μήνες τη δομή, καταγράφοντας ποια παιδιά έμπαιναν και έβγαιναν πραγματικά, ενώ στη δικογραφία γίνεται λόγος για οργανωμένη απάτη μέσω πλασματικών παρουσιών ανηλίκων και παράνομων επιδοτήσεων.

Οι αποκλίσεις που κατέγραψαν οι Αρχές

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές παρουσίες παιδιών και σε εκείνες που δηλώνονταν στην πλατφόρμα.

Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 244 πραγματικές παρουσίες, ενώ στην πλατφόρμα εμφανίζονταν 2.100. Τον Νοέμβριο οι πραγματικές παρουσίες ήταν 429, ενώ οι δηλωθείσες έφταναν τις 3.063.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και σε άλλους μήνες της έρευνας. Τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν 269 πραγματικές παρουσίες και 2.040 δηλωθείσες, τον Ιανουάριο 174 πραγματικές και 2.040 δηλωθείσες, τον Φεβρουάριο 165 πραγματικές και 1.956 δηλωθείσες, τον Μάρτιο 166 πραγματικές και 1.931 δηλωθείσες, ενώ τον Απρίλιο 168 πραγματικές και 2.040 δηλωθείσες, αναφέρει το Έθνος.

Η πολύμηνη παρακολούθηση της δομής

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αστυνομικοί είχαν θέσει τη δομή υπό διακριτική παρακολούθηση, καταγράφοντας καθημερινά τις εισόδους και τις εξόδους των παιδιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, με δικαστικά βουλεύματα, τοποθετήθηκε και ειδικό σύστημα καταγραφής εικόνας έξω από την επιχείρηση.

Τι αναφέρεται στη δικογραφία

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση είχε ιδρύσει από το 2023 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή.

Κατά τις ίδιες αναφορές, η δομή φέρεται να εκμεταλλευόταν το σύστημα επιδότησης μέσω voucher, δηλώνοντας ψευδώς μαζικές παρουσίες παιδιών που δεν εμφανίζονταν ποτέ στον χώρο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση συνδέεται με παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Τα ποσά που φέρεται να εισπράχθηκαν

Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο κατά την περίοδο της έρευνας η επιχείρηση φέρεται να εισέπραξε περισσότερα από 154.000 ευρώ από επιδοτήσεις.

Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι αποκομίστηκε από το 2023 έως σήμερα ξεπερνά τις 451.000 ευρώ.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των βασικών κατηγορουμένων, μετά από άρση τραπεζικού απορρήτου.

Τραπεζικοί λογαριασμοί και αγορά αυτοκινήτου

Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, οι Αρχές εντόπισαν μεταφορές χρημάτων και πληρωμές προς εργαζόμενους.

Παράλληλα, καταγράφηκε και αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αποκτήθηκε με χρήματα που φέρονται να προέρχονταν από την επίμαχη δραστηριότητα.

Μέσω τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, σύμφωνα με τη δικογραφία, διαπιστώθηκε επίσης ότι μέλη της ομάδας συνέχιζαν να συντονίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, ακόμη και όταν εμφανίζονταν επισήμως σε αναρρωτική άδεια.

Το περιστατικό μετά τις συλλήψεις

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το περιστατικό με δύο εργαζόμενες της δομής, οι οποίες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πήγαν στην επιχείρηση λίγη ώρα μετά τις συλλήψεις.

Οι δύο εργαζόμενες φέρονται να είχαν κλειδιά του χώρου. Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο τις ακινητοποίησαν πριν εισέλθουν στο κτήριο.

Κατά την εκτίμηση των Αρχών, στόχος τους ήταν η καταστροφή εγγράφων και στοιχείων.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.

Περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για απάτη με ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό όφελος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί να αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, μια υπόθεση πλασματικών παρουσιών παιδιών και παράνομων επιδοτήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΘΝΟΣ