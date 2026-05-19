ΑΣΕΠ: Πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας – Δείτε πού ανοίγουν

Συνολικά, 24.338 υποψήφιοι καλούνται να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση, καθώς η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 21 Μαΐου 2026 και η μη έγκαιρη ανταπόκριση οδηγεί σε οριστικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2026 αφορά την κάλυψη 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, αλλά και προσωπικού με τριετή σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η επιλογή πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά

Το ΑΣΕΠ απευθύνει πρόσκληση αποκλειστικά στους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της σχετικής ανακοίνωσης, ανά κατηγορία και ειδικότητα, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ανεβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της προκήρυξης και ειδικότερα τις προβλέψεις του Παραρτήματος Β΄ – Κεφάλαιο Δ΄.

Μέχρι πότε η προθεσμία

Η διαδικασία του Β΄ Σταδίου για την ΑΣΕΠ 2Κ/2026 ξεκίνησε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 στις 14:00.

Προσοχή: όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα τεθούν εκτός διαδικασίας, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω συμμετοχής στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων.

Γιατί οι υποψήφιοι δεν πρέπει να περιμένουν την τελευταία στιγμή

Το ΑΣΕΠ συστήνει στους ενδιαφερόμενους να μην αφήσουν την υποβολή για τις τελευταίες ώρες.

Και αυτό γιατί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος, αργή σύνδεση στο διαδίκτυο ή τεχνικά προβλήματα ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή με τεχνικές δυσκολίες των χρηστών.

Παράλληλα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, όπως αυτός αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Δείτε την ταυτότητα της προκήρυξης

Η προκήρυξη μονίμων 2Κ/2026 αφορούσε στην πρόσληψη 1.696 υπαλλήλων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 839 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 857 θέσεις

Επιπλέον, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες

ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Οδοντοτεχνίτες

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

ΤΕ Διαιτολογίας

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Λογιστικού

ΤΕ Επισκέπτες Υγείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΤΕ Μαιευτικής

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

ΔΕ Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών

ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείων

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών

ΔΕ Οδηγοί

ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

ΔΕ Πληρώματα Ασθενοφόρων

ΔΕ Πληρώματα Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ

ΔΕ Αμαξωμάτων – Φανοποιοί

ΔΕ Δομικών Έργων

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

ΔΕ Ηλεκτρονικοί

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες

ΔΕ Θερμαστές

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Συντηρητές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)

ΔΕ Υδραυλικοί

ΔΕ Ψυκτικοί

ΔΕ Χειριστές-Εμφανιστές Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΑΣΕΠ: Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/16.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι (1.696) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 8 Μαΐου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 21 Μαΐου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.

Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Απρίλιο 2026 και 2025)».