Καιρός: Νέα ανατροπή με χαλάζι και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Ο καιρός αλλάζει από την Τρίτη, με έντονη αστάθεια, βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Καιρός: περίοδος έντονης αστάθειας ξεκινά από τις αρχές της εβδομάδας, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η αλλαγή στο σκηνικό συνδέεται με την κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη από την Τρίτη και μετά, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τα φαινόμενα και να διαμορφώσει ένα άστατο μοτίβο στην ατμόσφαιρα.

Πότε εντείνεται η αστάθεια

Από την Τρίτη και στη συνέχεια, η αστάθεια θα γίνει πιο έντονη, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα καταιγιδοφόρα νέφη θα αναπτυχθούν αρχικά στα ορεινά και αργότερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Τα φαινόμενα θα δώσουν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να έχουν σύντομη διάρκεια. Παρόλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος για χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέσα στην εβδομάδα

Την Τετάρτη, η αστάθεια θα επεκταθεί και στο Αιγαίο, επηρεάζοντας θαλάσσιες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Η μεταβολή αυτή θα ενταχθεί στο ευρύτερο άστατο σκηνικό που θα διαμορφωθεί στη χώρα.

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, με ισχυρά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τοπικά δεν αποκλείεται να προκύψουν μικροπλημμυρικά προβλήματα, ενώ σημαντική θα είναι η ένταση των φαινομένων, κυρίως σε ό,τι αφορά χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς.

Υψηλές θερμοκρασίες παρά τα φαινόμενα

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας το αίσθημα ζέστης. Η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο συνεχών εναλλαγών του καιρού, που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το Σάββατο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρατίθεται, τέτοιου τύπου φαινόμενα δεν θεωρούνται ασυνήθιστα για τον Ιούνιο. Ωστόσο, μετά τα μέσα του μήνα η αστάθεια συνήθως τείνει να περιορίζεται.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 18 Μαΐου

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με το εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική, Θεσσαλονίκη και νησιωτικές περιοχές

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Τρίτη και Τετάρτη

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6, ενώ στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στα ανατολικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Η εικόνα για Πέμπτη και Παρασκευή

Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι την Πέμπτη θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.