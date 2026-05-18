Προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΟΠΣΥΔ: Σημαντικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά και την ενημέρωση φακέλου

Ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Χρήστος Χαρμπάτσης παρουσιάζει οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών και την ενημέρωση φακέλου στο ΟΠΣΥΔ.

ΟΠΣΥΔ: οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών και την ενημέρωση φακέλου παρουσιάζει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Χαρμπάτσης, μέσα από εγχειρίδιο που αφορά τη διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων.

Η διαδικασία αφορά όσους έχουν υποβάλει αίτηση στο ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, οι οποίες σχετίζονται με την ένταξη στους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης, και γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ.

Από πού ξεκινά η επικαιροποίηση φακέλου

Σύμφωνα με τον οδηγό που παρουσιάζει ο Χρήστος Χαρμπάτσης, τα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων δεν υποβάλλονται από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής, αλλά από συγκεκριμένη διαδρομή στο κεντρικό μενού.

Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αρχικά την ενότητα «Φάκελος» και στη συνέχεια την καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου», ώστε να προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος για την αλλαγή ή την ενημέρωση των στοιχείων του.

Ποιοι έχουν δυνατότητα υποβολής αιτήματος

Η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης δεν είναι ανοιχτή για όλους τους χρήστες του συστήματος. Όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο, αφορά μόνο όσους έχουν υποβάλει αίτηση στο ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026.

Οι συγκεκριμένες προκηρύξεις αφορούν την ένταξη στους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ για την έναρξη της διαδικασίας ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία που συνδέονται με την αίτηση του υποψηφίου στο ΑΣΕΠ.

Τα στοιχεία που ζητούνται αρχικά

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο υποψήφιος πρέπει να καταχωρίσει την προκήρυξη, τον κλάδο, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ΑΣΕΠ και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ΑΣΕΠ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συμμετέχει σε μία προκήρυξη με περισσότερους από έναν κλάδους, συμπληρώνει ενδεικτικά έναν από αυτούς τους κλάδους. Αν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για διαφορετικές προκηρύξεις, προτείνεται να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος αριθμός προκήρυξης, ο αντίστοιχος αριθμός πρωτοκόλλου και ο αντίστοιχος κλάδος για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Πώς καταχωρίζεται νέο αίτημα

Μετά την αρχική καταχώριση των στοιχείων, ο χρήστης επιλέγει «Προσθήκη», ώστε να καταχωρίσει τα στοιχεία που θέλει να επικαιροποιήσει.

Στο επόμενο στάδιο ορίζει υποχρεωτικά το «Πεδίο προς αλλαγή» και την «Περιγραφή». Προαιρετικά μπορεί να ανεβάσει δικαιολογητικά που πιστοποιούν την αλλαγή, χρησιμοποιώντας την επιλογή μεταφόρτωσης αρχείου σε μορφή pdf.

Τι ισχύει για τα δικαιολογητικά

Στο εγχειρίδιο επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί μόνο ένα αίτημα για κάθε αντίστοιχο πεδίο προς αλλαγή. Για παράδειγμα, αν πρέπει να επικαιροποιηθούν στοιχεία προϋπηρεσίας πολλών σχολικών ετών, υποβάλλεται ένα αίτημα και ένα αρχείο δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση νέας μεταφόρτωσης αρχείου pdf στο ίδιο αίτημα επικαιροποίησης για το οποίο υπάρχει ήδη ανεβασμένο αρχείο, το παλιό αρχείο διαγράφεται. Το ανώτερο μέγεθος για κάθε αρχείο είναι 4MB, ενώ για το σύνολο των αιτημάτων είναι 15MB.

Τι σημαίνει η καταχώριση του αιτήματος

Με την επιλογή «Καταχώριση», το αίτημα εμφανίζεται στη λίστα όλων των αιτημάτων και αυτό σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας από την πλευρά του χρήστη.

Η εμφάνιση στη λίστα δεν σημαίνει οριστική αποδοχή του αιτήματος. Αν ο χρήστης δεν έχει στον φάκελό του επιμέρους κλάδο που δηλώθηκε στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ, τότε στο πεδίο προς αλλαγή εμφανίζεται μόνο η επιλογή «Τίτλοι Σπουδών / συμπεριλαμβανομένου 2ου πτυχίου / Ένταξη σε κλάδο».

Πώς φαίνεται η επιτυχής μεταφόρτωση

Αν η μεταφόρτωση του αρχείου έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία, εμφανίζεται μήνυμα σε πράσινο πλαίσιο με το όνομα και το μέγεθος του αρχείου.

Επιπλέον, εμφανίζονται εικονίδια για «Προβολή» και «Λήψη», ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγξει το αρχείο που έχει μεταφορτωθεί στο σύστημα.

Ποιες πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα

Στον πίνακα των αιτημάτων επικαιροποίησης εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες, όπως προβολή, διαγραφή και λήψη, καθώς και το πεδίο προς αλλαγή.

Παράλληλα, εμφανίζονται το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, η ένδειξη αν το αίτημα έχει διεκπεραιωθεί, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, η υπηρεσία τελευταίας ενημέρωσης, η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης και η απάντηση της υπηρεσίας.

Το Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών για ενημέρωση φακέλου εδώ