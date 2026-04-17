Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026: Αναλυτικός οδηγός για τις αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ

Έως τις 20 Απριλίου 2026 υποβάλλονται οι αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών, με συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες.

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από αυστηρές προθεσμίες.

Αναλυτικός οδηγός εκδόθηκε από τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις αποσπάσεων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣΥΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης

Μετά την υποβολή, δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό να απενεργοποιήσει την αίτησή του έως τις 20 Μαΐου 2026.

Η επιλογή αυτή παρέχει ευελιξία, ωστόσο συνοδεύεται από συγκεκριμένες συνέπειες ως προς την ισχύ της αίτησης.

Τι ισχύει σε περίπτωση απενεργοποίησης

Σε περίπτωση που η αίτηση απενεργοποιηθεί, θεωρείται αυτομάτως άκυρη.

Δεν υπάρχει δυνατότητα επανενεργοποίησης ή εκ νέου υποβολής της ίδιας αίτησης μετά την ακύρωσή της.

Αναλυτικά ο οδηγός ΕΔΩ