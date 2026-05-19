Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Βγήκε η πρόσκληση – Τι ορίζει για τις αιτήσεις
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την έκδοση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανοίγοντας τη διαδικασία για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Η εγκύκλιος αφορά αποσπάσεις σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να ακολουθήσουν όσα προβλέπονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται από τις 19/05 έως και τις 02/06/2026. Η διαδικασία αφορά τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που επιθυμούν να αποσπαστούν για το νέο διδακτικό έτος, με τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις να καθορίζονται από την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο.
Έκδοση εγκυκλίου αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Η πρόσκληση ΕΔΩ
