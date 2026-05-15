Ειδική Αγωγή: Περισσότεροι μαθητές, λιγότεροι εκπαιδευτικοί – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η Ειδική Αγωγή κατέγραψε περισσότερους μαθητές και περισσότερες σχολικές μονάδες το 2023/2024, με την Αττική να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού.

Η Ειδική Αγωγή εμφανίζει σαφή αύξηση μαθητικού πληθυσμού κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι μαθητές ανήλθαν σε 14.563, από 12.981 το 2022/2023, καταγράφοντας συνολική άνοδο 12,2%.

Την ίδια στιγμή, οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν σε όλη τη χώρα, ενώ το διδακτικό προσωπικό κινήθηκε οριακά χαμηλότερα στο σύνολο. Η έρευνα αφορά τη λήξη του σχολικού έτους 2023/2024 και καλύπτει τις διαβαθμισμένες μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Περισσότεροι μαθητές, αλλά λιγότεροι εκπαιδευτικοί συνολικά

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών αυξήθηκε τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην Πρωτοβάθμια οι εγγεγραμμένοι μαθητές έφτασαν τους 5.957, από 5.517 το προηγούμενο σχολικό έτος, με αύξηση 8,0%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι μαθητές αυξήθηκαν από 7.464 σε 8.606, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μεταβολή 15,3%. Στο σύνολο της χώρας, το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε από 5.461 σε 5.367 εκπαιδευτικούς, δηλαδή κατά 1,7%.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά βαθμίδα. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί αυξήθηκαν κατά 2,0%, ενώ στη Δευτεροβάθμια μειώθηκαν κατά 4,7%. Η αναλογία εκπαιδευτικών προς μαθητές διαμορφώθηκε το 2023/2024 σε 1 εκπαιδευτικό για 2,71 μαθητές, από 1 προς 2,37 το 2022/2023.

Άνοδος στις σχολικές μονάδες σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

Οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αυξήθηκαν συνολικά από 469 σε 540. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι μονάδες έγιναν 361, από 304 το προηγούμενο σχολικό έτος, με αύξηση 18,8%.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι μονάδες αυξήθηκαν από 165 σε 179, ποσοστό 8,5%. Ειδικότερα, τα Ειδικά Νηπιαγωγεία ανήλθαν σε 152 και τα Ειδικά Δημοτικά σε 209.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καταγράφηκαν 8 Ειδικά Γυμνάσια, 68 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια, 99 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 4 Ειδικά Λύκεια. Στην έρευνα περιλαμβάνονται επίσης τα Ειδικά Νηπιαγωγεία της ΕΛΕΠΑΠ.

Η κατανομή ανά φύλο και εκπαιδευτική ανάγκη

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών, το 68,2% ήταν άρρενες και το 31,8% θήλεις. Σε απόλυτους αριθμούς, το σχολικό έτος 2023/2024 καταγράφηκαν 9.936 άρρενες μαθητές και 4.627 θήλεις.

Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ήταν ο αυτισμός, με ποσοστό 40,4%. Ακολούθησε η νοητική υστέρηση, με ποσοστό 30,6%.

Στους μαθητές με αυτισμό καταγράφηκαν 5.880 εγγραφές, εκ των οποίων 4.545 αφορούσαν άρρενες και 1.335 θήλεις. Στην κατηγορία της νοητικής υστέρησης καταγράφηκαν 4.457 μαθητές, από τους οποίους 2.729 ήταν άρρενες και 1.728 θήλεις.

Η Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών

Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,2% του μαθητικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας. Ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία, με ποσοστό 16,5%.

Σε αριθμούς, στην Αττική οι εγγεγραμμένοι μαθητές αυξήθηκαν από 4.433 σε 4.976, ενώ το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε από 1.666 σε 1.633. Στην Κεντρική Μακεδονία οι μαθητές αυξήθηκαν από 2.090 σε 2.407, ενώ οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν από 1.033 σε 984.

Αύξηση μαθητών καταγράφηκε και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Ενδεικτικά, στην Κρήτη οι μαθητές αυξήθηκαν από 914 σε 1.016, στη Δυτική Ελλάδα από 952 σε 1.106 και στη Θεσσαλία από 823 σε 924.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διενεργείται σε ετήσια βάση. Στόχος της είναι η συλλογή στοιχείων για τους εγγεγραμμένους μαθητές, τον αριθμό των σχολικών μονάδων και το διδακτικό προσωπικό.

Οι μονάδες που περιλαμβάνονται εκτείνονται στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αφορούν, μεταξύ άλλων, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά, Ειδικά Γυμνάσια, ΕΕΕΕΚ, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Για το σχολικό έτος 2023/2024 χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στοιχεία διοικητικών πηγών. Σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις, τυχόν ανακολουθίες στη χρονολογική σειρά οφείλονται στην αλλαγή αυτή, ενώ συμπληρωματικά στοιχεία συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων που αποστέλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

