Ζαχαράκη: Έρχονται κάμερες στα πανεπιστήμια

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε τους μαθητές να μην κλείνονται στον εαυτό τους, αλλά να μιλούν, να ζητούν βοήθεια και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης.

Η υπουργός Παιδείας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ψυχραιμίας και αποφόρτισης, ειδικά τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις. «Είναι σημαντικό τα παιδιά να αναζητούν βοήθεια όταν αισθάνονται πίεση», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του σχολείου, της οικογένειας και των ειδικών.

Πανεπιστήμια και ασφάλεια

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στα ΑΕΙ, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά βίας. Όπως είπε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, ακόμη και απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας για σοβαρά αδικήματα.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των σχεδίων ασφαλείας στα πανεπιστήμια, με ηλεκτρονικό έλεγχο εισόδου και κάμερες σε κοινόχρηστους χώρους, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα μεγαλύτερα και πιο ευάλωτα ιδρύματα.

Υποδομές και φοιτητική μέριμνα

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, τέλος, στα προγράμματα αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών, σημειώνοντας ότι έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για τα ΑΕΙ, ενώ προχωρούν έργα φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ.

Ψηφιακό φροντιστήριο και προετοιμασία

Η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι ο μηχανισμός των Πανελλαδικών είναι έτοιμος, σημειώνοντας πως η προετοιμασία ξεκινά μήνες πριν και αφορά εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Από τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε, θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα, με στόχο την περαιτέρω στήριξη των μαθητών.

