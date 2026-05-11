«Έξυπνες» κάμερες στους δρόμους: Έχουν καταγραφεί χιλιάδες παραβάσεις – «Καμπανάκι» για ηλεκτρονικές απάτες

Οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στο οδικό δίκτυο φέρνουν ψηφιακές κλήσεις για παραβάσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να προσέχουν τα ψεύτικα μηνύματα και τα ύποπτα links.

Οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη μπαίνουν σταδιακά στο οδικό δίκτυο, με στόχο την καταγραφή παραβάσεων και την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, έχουν ήδη τοποθετηθεί οκτώ κάμερες, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερες από 1.000 το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι καταγεγραμμένες παραβάσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 2.500. Παράλληλα, ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στις ψηφιακές κλήσεις, στις ηλεκτρονικές απάτες μέσω ψεύτικων μηνυμάτων και στους ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ.

Πώς λειτουργούν οι κάμερες στους δρόμους

Οι νέες κάμερες αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική συμπεριφορά των οδηγών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η μη χρήση κράνους και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Το σύστημα συμβάλλει επίσης στον έλεγχο της ταχύτητας, εντάσσοντας την καταγραφή των παραβάσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής εποπτείας της κυκλοφορίας. Η εγκατάσταση των πρώτων οκτώ καμερών αποτελεί το αρχικό στάδιο ενός σχεδιασμού που προβλέπει την τοποθέτηση περισσότερων από 1.000 καμερών.

Γιατί δεν μπαίνει αυτόματα το πρόστιμο

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε ότι η καταγραφή μιας παράβασης από την κάμερα δεν σημαίνει αυτόματη επιβολή προστίμου. Πριν από την αποστολή της ψηφιακής ενημέρωσης, μεσολαβεί έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία.

Η διαδικασία αυτή γίνεται ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της καταγραφής και της επιβολής της παράβασης. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η ενημέρωση αποστέλλεται ψηφιακά στον πολίτη.

Προσοχή στα ψεύτικα μηνύματα και τα ύποπτα links

Ξεχωριστή προειδοποίηση απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας για τις ηλεκτρονικές απάτες που εμφανίζονται ως δήθεν κρατικές ενημερώσεις. Όπως ανέφερε, επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα μέσω SMS ή email, επιχειρώντας να υποκλέψουν προσωπικούς κωδικούς πολιτών.

Τα μηνύματα αυτά μπορεί να αφορούν δήθεν ενημέρωση για παραβάσεις, επιδόματα, δέματα ή άλλες κρατικές υπηρεσίες. Ο κ. Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε links και κάλεσε τους χρήστες να επισκέπτονται μόνο τις επίσημες ιστοσελίδες υπηρεσιών όπως η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ ή το gov.gr.

Η ασφαλής ενημέρωση μέσω της Θυρίδας Πολίτη

Ως ασφαλέστερο τρόπο ενημέρωσης, ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε τη χρήση της «Θυρίδας Πολίτη» μέσω του my.gov.gr ή μέσω του Wallet. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τις επίσημες ενημερώσεις που τους αφορούν.

Στην εφαρμογή εμφανίζονται ψηφιακές κλήσεις και ενημερώσεις, επίσημα έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις και ειδοποιήσεις από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει επίσης την ψηφιακή ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης.

Τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε και στους ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Όπως είπε, έχουν ήδη αποσταλεί περίπου 400.000 βεβαιώσεις προστίμων.

Τα πρόστιμα της πρώτης φάσης ξεπερνούν συνολικά τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Το επόμενο βήμα αφορά ελέγχους για οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, με στόχο τον περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ο στόχος για την οδική ασφάλεια

Ο Γενικός Γραμματέας συνέδεσε τις νέες παρεμβάσεις με την ανάγκη αλλαγής της κατάστασης στους ελληνικούς δρόμους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, πρέπει να αλλάξει η χώρα σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται τόσο οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη όσο και οι έλεγχοι για ανασφάλιστα ή τεχνικά ακατάλληλα οχήματα. Ο στόχος είναι να περιοριστούν φαινόμενα κυκλοφορίας οχημάτων που δημιουργούν κινδύνους ή παραμένουν εκτός των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.