Ίση αμοιβή στην εργασία: Οι νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις

Νομοθετική παρέμβαση για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας μπαίνει σε νέα φάση εφαρμογής από το καλοκαίρι, καθώς το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει την επέκτασή της σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας, με πιλοτική έναρξη και στόχο την υποχρεωτική εφαρμογή μέσα στο τρέχον έτος.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε, με δηλώσεις της στην κρατική τηλεόραση, νομοθετική πρωτοβουλία για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία και συνδέεται με την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει πιλοτικά στις αρχές του καλοκαιριού. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή της στους νέους κλάδους αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους.

Στους τομείς που εντάσσονται στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η ιδιωτική υγεία, με εξαίρεση τους γιατρούς, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα γυμναστήρια και τα γραφεία τελετών.

Τι δείχνει η μέχρι σήμερα εφαρμογή του μέτρου

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έως τώρα εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επισημαίνοντας ότι έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες.

Όπως ανέφερε, οι δηλωθείσες υπερωρίες παρουσίασαν πέρυσι αύξηση κατά 2,7 εκατομμύρια, εξέλιξη που η ίδια περιέγραψε ως «έκρηξη» σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα.

Νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Στο μέτωπο των αμοιβών, το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται νομοσχέδιο που αφορά την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Η παρέμβαση συνδέεται με την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας και στοχεύει στη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης στο πεδίο των αποδοχών.

Σύμφωνα με όσα προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως, η ρύθμιση θα προβλέπει ακόμη και την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες, όταν διαπιστώνεται μισθολογική απόκλιση άνω του 5% η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς παράγοντες.

Οι αλλαγές πριν και μετά την πρόσληψη

Η νομοθετική ρύθμιση θα στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη μίας εργαζόμενης γυναίκας.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ κάθε υποψήφιος ή υποψήφια θα πρέπει να γνωρίζει το εύρος του μισθού που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θέση.

Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται να τίθεται ερώτηση προς υποψήφιο ή υποψήφια σχετικά με το προηγούμενο μισθολογικό ιστορικό του ή της, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια στη διαδικασία πρόσληψης.